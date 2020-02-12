「兩岸最大距離是民主自由」　江啟臣：九二共識有沒有辦法解決交流？

記者黃巈禾／台北報導

國民黨12日下午2時舉行「109年主席補選政見說明會」，立委江啟臣、前副主席郝龍斌正面對決。對於現場媒體提問對兩岸關係的看法，江啟臣表示，兩岸最大的距離是民主自由，這是年輕人這次投票時很重要的考量。

由於近日郝龍斌提出對兩岸關係的看法，引起黨內外討論。在政見會上，媒體就郝龍斌先前所言，如果北京不承認中華民國，兩岸就該中斷三通的說法來提問，過去國民黨主張擱置兩岸主權爭議，依據中華民國憲法跟九二共識，把兩岸關係定位為互不承認主權，但相互承認治權。

媒體問道，如果現在要求北京承認中華民國，就等同要從過去兩岸相互承認治權，進一步轉變為互相承認主權，那兩岸關係定位是否因此就要導向兩國論？這樣一個發展方向，跟民進黨目前獨台路線有什麼不一樣？

此外，媒體再問，江啟臣在政見會上提到未來要調整兩岸關係的定位，讓下一代有選擇的權力，因此，請問郝龍斌、江啟臣，台獨或獨台是否會成為國民黨可能的選擇？

對此，江啟臣表示，兩岸問題很複雜，兩岸問題也有時空背景，當今的兩岸關係，可能也不是1992年乃至於更早的1949年的兩岸關係，它隨著時空關係變化，所以在談兩岸關係的時候，必須考量到相關國家，尤其是美國等重要國際霸權的看法。

在兩岸關係的主張上面，江啟臣認為，擱置爭議、擱置政治爭議，以及擱置主權爭議，這是九二共識背後最重要的一個目標，因為兩岸的政治爭議，尤其主權爭議已經那麼久了，在沒有辦法立即解決的狀況下，兩岸交流又衍生那麼多問題，這次的防疫跟疫情就是一個活生生的例子，難道這些病毒會認得什麼叫一中嗎？什麼叫一中各表嗎？

江啟臣指出，實際的問題還是要解決，在兩岸的交流當中，有必要堅持主權，這個主權回到憲法很清楚，就是中華民國，要求對岸政府正視，對岸目前為止沒有承認我國的主權跟治權，人民的問題都涉及到政府，回到最實際的點，是看九二共識這些共識有沒有辦法解決兩岸交流。

江啟臣說，兩岸最大的距離是民主自由，這就是年輕人2020大選投票時很重要的考量，如何確保生活方式不被改變，至於台獨，反對的是法理台獨，連總統蔡英文都說中華民國是獨立的國家，沒有獨立的問題。

▲江啟臣參加國民黨主席政見會。（圖／記者屠惠剛攝）