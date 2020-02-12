87歲婦「捐出畢生積蓄」20萬人民幣　賣針線30年省吃儉用：不能做旁觀者

▲重慶87歲老婦捐出畢生積蓄20萬人民幣。（圖／翻攝自《人民日報》，下同）

記者康心禹／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情肆虐，87歲的老人倪素英前往重慶萬盛街道萬新社區便民服務中心，表示要捐出畢生積蓄20萬元（約新台幣85萬元），這筆錢她已經賺了30多年，現在是這筆錢發揮價值的時候了，希望把這筆錢捐給更需要的人，「國家有難，我不能做旁觀者」。

據《人民日報》報導，倪素英多年來一直獨居，租屋在一個老舊門市內，平時擺攤賣針線鈕扣等小百貨補貼家用，捨不得為自己多花一毛錢。她的兒子表示，「我母親是個熱心腸，她為疫情防控捐款，我們子女也大力支持。

工作人員再三勸說，希望老人慎重考慮，但她卻依然堅持要將這筆錢捐出去，「你們放心，我有兒有女都孝順，還有退休金，還做小生意，吃穿不愁。」

重慶市萬盛經開區萬新社區黨委書記陶中文表示，他在該社區工作8年，知道倪素英老人是個熱心腸，這也不是倪老第一次捐款，但沒想到這次會捐這麼多。在萬盛經開區慈善會的見證下，按照倪素英老人意願，這筆捐款將用於萬盛街道疫情防控工作。

據悉，倪素英原本在萬新農貿市場門口擺攤，賣紐扣、針線、鞋墊等日常用品，自疫情發生以來，她便不能外出擺攤，每當她從社區幹部和鄰居們口中聽到疫情相關資訊，都會眼眶濕潤，甚至不敢看太多疫情相關的新聞和畫面，經過了幾天深思熟慮之後，她決定將30多年來的20萬存款捐出。

網友紛紛留言表示，「不能要」、「不要收！ 心意領了還給她吧！ 」、「覺得可以收下心意，但錢一定要退給老人，不能收老人的錢！」、「這個真不能收」、「多麼值得敬重的老人啊」、「幫她存起來吧」。