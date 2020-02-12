西半部空氣髒爆了！30測站亮「橘紅燈」　1張圖秒懂空品好轉時間

▲ 觀音空品測站已亮紅燈。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）



記者許展溢／台北報導

天氣回暖進入第2天，西半部地區今（12日）風速較弱，環保署表示，擴散條件不佳，汙染物易累積。根據環署空氣品質監測網顯示，北部、中部、雲嘉南及高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」，部分地區則達紅色警示，截至目前已有30個測站亮燈。

環署指出，今天環境風場為東南風，西半部位於背風側，擴散條件較差，汙染物易累積；午後南風稍增強，高屏空品區位於迎風面，空氣品質可望好轉；夜間垂直擴散條件稍轉差，汙染物濃度易上升。

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▲全台目前有30個測站亮橘紅燈。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）



環署表示，明天清晨風速偏弱加上垂直擴散條件較差，西半部汙染物濃度易上升；白天南風分量增強，環境風場轉為偏南風，中部以南位於迎風面，擴散條件稍好轉；傍晚全台降雨機率提升，雲嘉南以北可能因降雨洗除作用影響，空氣品質稍好轉。

▲空汙蔓延西部。（圖／翻攝臉書天氣即時預報）



氣象粉專「天氣即時預報」提到，天氣回暖，除溫度上升之外，東南風吹使西半部的風速減弱後，空氣品質也隨之惡化。空汙將蔓延整個西部，這種情況要至13日早上才會好轉。

環署強調，造成空汙的主要污染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。