影／武漢肺炎隔離增「手機不夠用」里長找嘸人！陳時中：研議完整居家隔離體系

記者洪巧藍／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，為了更有效掌握居家隔離檢疫者的動向，中央流行疫情指揮中心實施手機電子監控，但卻傳出手機不夠用、只能仰賴里長、里幹事打電話聯繫，也傳出中央在研議新的配套措施。指揮中心指揮官陳時中今（11）日證實，正在研議完整的社區檢疫措施。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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隨著中央流行疫情指揮中心擴大入境限制，須居家檢疫14天的民眾數量暴增，陳時中回應，未來居家檢疫、居家隔離人數一定會越來越多，會使用原本系統持續精進補強，也正在研議中完整的社區檢疫，用運電腦相關資訊作更有效的管控。

指揮中心統計，昨日國內新增95例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,617名個案，含18名確診、1,445名排除，餘隔離檢驗中（76名初驗陰性、其餘待檢驗）。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前仍有10名確診個案之接觸者共383人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報（11人陰性已排除、2人檢驗中）。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有4人隔離住院中，其他242人於集中檢疫場所密切健康監測。

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診42,638例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增2,478例；病例中7,333例重症，1,016例死亡，疑似病例21,675例。

除台灣之外，國際間累計439例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具（日本鑽石公主號）135例、新加坡45例、香港42例、泰國32例及南韓27例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。全球已有72國實施中國大陸旅遊限制措施。