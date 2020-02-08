陸生控被逼讓宿舍給港澳生！台藝大澄清「珍視各地學生」：是非常狀況

▲台藝大表示，一向珍視各地學生的權益。（圖／翻攝Google地圖）



記者許展溢／台北報導

港澳生入境必須居家檢疫14天，一名大陸籍學生在微信朋友圈發文，控訴台灣藝術大學竟要求陸籍學生休學，還強制要求他們讓出宿舍給港澳生隔離。校方在臉書回應，一項珍視各地學生權益，這是非常狀況。

台藝大表示，由於事發突然，針對2月7日已入境港澳生，學校需負起妥善安置與滿足獨棟「居家檢疫」14天的責任。在非常狀況之下，學校因空間與設施的限制，台藝大組織的防疫小組決議，必須於此寒假期間，臨時徵用研究生宿舍，並遵照中央流行疫情指揮中心之規定，執行在校獨棟「居家檢疫」。

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台藝大指出，為預防需在校「居家檢疫」之港澳生入住後，原住宿生之個人物品受可能的疫情污染，於告知研究生宿舍中尚未入住之住宿生後，將宿舍內部學生個人物品打包完善，並於妥善地點封存。該封存任務由學務處、總務處與國際處教職員共同執行。打包前、後均拍照存證，務求嚴謹、安全、不遺漏，且私人物品之存證照片，尊重個人隱私，絕不外流。

台藝大強調，一向珍視來自各地的學生權益，對於不得不因此影響研究生宿舍原住宿生之權益，也會持續研議原住宿生復學後之補償方案，並於本次突發之在校「居家檢疫」14天工作執行完畢以後，進行全面消毒。