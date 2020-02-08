　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

法醫拿酒精噴口罩…「暫時不防水」揮發後正常！實驗後還是2招：這樣即可

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／楊敏昇）

▲法醫做酒精噴口罩的實驗。（圖／翻攝自Facebook／楊敏昇）

網搜小組／鄺郁庭報導

全台口罩大缺貨，網上便開始傳各種口罩消毒法，其中許多人都覺得酒精能殺菌，應該也可以用來消毒口罩，但就有傳聞噴了酒精後，口罩就會變得不防水，沒辦法再抵擋飛散的口沫。一名法醫就實際做實驗，發現酒精在揮發前，口罩確實會失去防水功能，但揮發後口罩卻還是防水的，不過是否仍能抗菌就不確定了。

新竹地檢署法醫楊敏昇日前發揮實驗精神，跟另一名林姓法醫同事測試酒精噴口罩是否仍能防水，6日在臉書貼出3段小影片，貼文也直接附上文字解說「第1段影片：口罩有顏色（防水層）加水，有防水功能。」「第2層影片：口罩有顏色（防水層）噴完酒精消毒後，沒有防水功能。」「第3段影片：等酒精揮發後，口罩有顏色（防水層）再加水，又有防水功能了。」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／楊敏昇）

▲▼酒精噴上去還沒揮發前，口罩無法防水。（圖／翻攝自Facebook／楊敏昇）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／楊敏昇）

結論就是，噴完酒精進行消毒後，不要急著往臉上戴，要等酒精揮發後再使用。不過，酒精揮發後雖然還是防水，但不確定是否真的有除掉病毒細菌，口罩的過濾功能是否依舊也說不準，所以楊敏昇最後也還是用hashtag提醒「#口罩曬曬太陽或熱風吹吹即可。」

本站7日則是曾報導《電鍋乾蒸口罩4分鐘！中山醫教授證實「可抑制病毒活性」　噴酒精反降過濾力》，如果想消毒口罩，可以考慮用電鍋乾蒸法，中山醫學大學一名教授實驗發現，「電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C」，也就是說，還真的可以利用「電鍋乾蒸」來抑制病毒活性，不過他也提醒「最重要的是要勤洗手，減少用手觸摸口鼻眼。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
雷神山醫院「萬人食堂」脫口罩狂扒飯　陸網感動：打不倒的中國人
寶瓶星號1船員有武漢旅遊史！送驗128位　預計晚上9點出爐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台積電元宵徵才　 吸引300人參加

高於37.5℃謝絕消費　防疫武漢肺炎少賺沒有關係！連鎖髮廊業者曝關鍵隱憂

快訊／寶瓶星號採檢送驗128位！1船員有「武漢旅遊史」　結果預計21點出爐

延後開學有機蔬菜恐堆肥　網友「瘋狂買一波」14公噸24小時內賣光

LIVE／寶瓶星號第一批檢體送驗　陳時中「緊急召開記者會」說明

港澳生爆世新會館「隔離14天收6千元」　校方公布明細：合理費用

法醫拿酒精噴口罩…「暫時不防水」揮發後正常！實驗後還是2招：這樣即可

台北表演藝術中心盼2022年啟用！主辦國際活動、展開全新馬戲棚計畫

美國網站訂500口罩！賣家「雨淋濕了」死不出貨　網曝邪惡真相...他更慘

居家「隔離vs.檢疫」差在哪？一張圖秒懂3大機制...違者最重罰15萬

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

飯店住宿限制、餐廳店家不歡迎？韓國因武漢肺炎出現排華現象？

超準時鬧鐘！大公雞「嘹亮啼叫」　見爸賴奔枕頭邊...伸脖：咕咕咕

視察防疫「捧聞消毒水」挨轟！　韓國瑜解釋：只是想要確認比例

包機爭議不斷！徐正文深夜發文　臉書33字嘆「人心比病毒可怕」

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台積電元宵徵才　 吸引300人參加

高於37.5℃謝絕消費　防疫武漢肺炎少賺沒有關係！連鎖髮廊業者曝關鍵隱憂

快訊／寶瓶星號採檢送驗128位！1船員有「武漢旅遊史」　結果預計21點出爐

延後開學有機蔬菜恐堆肥　網友「瘋狂買一波」14公噸24小時內賣光

LIVE／寶瓶星號第一批檢體送驗　陳時中「緊急召開記者會」說明

港澳生爆世新會館「隔離14天收6千元」　校方公布明細：合理費用

法醫拿酒精噴口罩…「暫時不防水」揮發後正常！實驗後還是2招：這樣即可

台北表演藝術中心盼2022年啟用！主辦國際活動、展開全新馬戲棚計畫

美國網站訂500口罩！賣家「雨淋濕了」死不出貨　網曝邪惡真相...他更慘

居家「隔離vs.檢疫」差在哪？一張圖秒懂3大機制...違者最重罰15萬

日職／爭取游擊先發！北條史也致勝彈　阪神擊退中日

鑽石公主號「乘客隔離4天情緒崩潰」　閃荒唐想法：是不是被確診就能下船？

野生大貓熊連2晚「借宿豬籠」　屋主：在家防疫養大寵物

猿戰石垣島／劉昱言唯一沒失分　感謝林敬民低潮拉一把

吃飽想瞇一下！　回房間見貼心貓「先暖被」...只露一顆頭萌翻

LEXUS印度專屬工廠正式啟用！首款現地生產新車ES300h上市

搶暖爐輸給老婆！　角落法鬥失神「老司機自摸」笑翻網

許光漢濕身脫了！《想見你》衝結局「秀Man肌」放送福利

一人獨享薑母鴨！台中新開平價火鍋　還有超特別「檸檬奶香鍋」

想挽回前女友…裝GPS掌握行蹤！再騙上車強行挺進　扯男喊：讓你無法忘記我

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

生活熱門新聞

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

即／台北一男一女違規外出！衛生局開罰

陸質疑包機台商染疫造假！陳時中回應

寶瓶星號1700台人發聲：我們要回家

去過中國人數「從0變41」！寶瓶星號旅客遭疑隱匿旅遊史

台北101緊急聲明　曝「鑽石公主號乘客」踩點時間

獨／陳時中喊話船上旅客聽見了

陳時中溫馨喊話：歡迎回到台灣

LIVE／寶瓶星號檢疫　陳時中下船「手比OK」

更多熱門

相關新聞

桃園藥局官網　公布藥局販售查詢清單

桃園藥局官網　公布藥局販售查詢清單

實名制販售口罩上路後，造成許多民眾搶購防疫口罩，桃園市藥師公會商請各藥局回報販售時段資訊整理後，在官網設置查詢清單專區，建議民眾在排隊購買前先查詢特約藥局是否還有口罩庫存、販售時段與營業時間，避免舟車往返白跑一趟。

網站訂500口罩！賣家：雨淋濕了

網站訂500口罩！賣家：雨淋濕了

立委獲2000個公務口罩？　高虹安：不缺口造

立委獲2000個公務口罩？　高虹安：不缺口造

民眾搶衛生紙　林宜瑾籲修法納管

民眾搶衛生紙　林宜瑾籲修法納管

防疫人員元宵節也監守崗位...陳菊感性致謝：讓大家有一個平安健康的佳節

防疫人員元宵節也監守崗位...陳菊感性致謝：讓大家有一個平安健康的佳節

關鍵字：

口罩酒精防水實驗

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

黑人曝范范真實憔悴現況！解釋捐款查無紀錄

別搶了！醫大推「DIY布口罩」…實測超狂3層防護

寶瓶星號抵基隆港　陳時中「親自登船」　25名檢疫人員整備上船

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

台灣武漢肺炎再增1例！20多歲男染病

打麻將釀群聚感染！ 鄉政府沒收600多張「1條」

「台北運動吧」粉專A片8連發！體育局回應了

「國家級警報」揭染疫遊客足跡　重要景點一覽

女星為千萬代言「假掰裝熟」2線索指向范瑋琪！

武漢阿姨確診在家等3天死了！趙擎心痛：珍惜台灣

王子悄回曾之喬IG「肚子最近怎麼樣」

感染科主任「大眾運輸一定要戴口罩」網暈

零接觸史仍染肺炎　疾控中心破案

更多

最夯影音

更多
公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實

公民記者獨自前往武漢查真實疫情　突然失聯！媽媽急：幫我找陳秋實
血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

藥局囤積97萬個口罩被抓包　老闆：一片賺一塊錢是虧損的

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

台商嫌「隔離便當菜色爛」討拍　網嗆：不喜歡就原機滾回武漢啊

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

雪碧介入婚姻...正宮林咚咚：老公的心被偷走　哽咽「他一年多沒回來」提告反擊！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面