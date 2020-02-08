法醫拿酒精噴口罩…「暫時不防水」揮發後正常！實驗後還是2招：這樣即可

▲法醫做酒精噴口罩的實驗。（圖／翻攝自Facebook／楊敏昇）

網搜小組／鄺郁庭報導

全台口罩大缺貨，網上便開始傳各種口罩消毒法，其中許多人都覺得酒精能殺菌，應該也可以用來消毒口罩，但就有傳聞噴了酒精後，口罩就會變得不防水，沒辦法再抵擋飛散的口沫。一名法醫就實際做實驗，發現酒精在揮發前，口罩確實會失去防水功能，但揮發後口罩卻還是防水的，不過是否仍能抗菌就不確定了。

新竹地檢署法醫楊敏昇日前發揮實驗精神，跟另一名林姓法醫同事測試酒精噴口罩是否仍能防水，6日在臉書貼出3段小影片，貼文也直接附上文字解說「第1段影片：口罩有顏色（防水層）加水，有防水功能。」「第2層影片：口罩有顏色（防水層）噴完酒精消毒後，沒有防水功能。」「第3段影片：等酒精揮發後，口罩有顏色（防水層）再加水，又有防水功能了。」

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▲▼酒精噴上去還沒揮發前，口罩無法防水。（圖／翻攝自Facebook／楊敏昇）

結論就是，噴完酒精進行消毒後，不要急著往臉上戴，要等酒精揮發後再使用。不過，酒精揮發後雖然還是防水，但不確定是否真的有除掉病毒細菌，口罩的過濾功能是否依舊也說不準，所以楊敏昇最後也還是用hashtag提醒「#口罩曬曬太陽或熱風吹吹即可。」

本站7日則是曾報導《電鍋乾蒸口罩4分鐘！中山醫教授證實「可抑制病毒活性」 噴酒精反降過濾力》，如果想消毒口罩，可以考慮用電鍋乾蒸法，中山醫學大學一名教授實驗發現，「電鍋乾蒸4分鐘後，口罩表面溫度可達65度C」，也就是說，還真的可以利用「電鍋乾蒸」來抑制病毒活性，不過他也提醒「最重要的是要勤洗手，減少用手觸摸口鼻眼。」

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