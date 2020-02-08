全程皆戴口罩！女護士為病人吊點滴...接觸6分鐘「無症狀感染」

▲武漢肺炎持續擴散，海南2名醫護人員日前被確診「無症狀」感染。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，截止今（8）日下午2點11分，大陸已有34,605人確診、723人死亡。據悉，海南一名女護士近日因幫患者吊點滴，全程大約只有6分鐘，不過卻感染了「無症狀」武漢肺炎，日前正在隔離當中。

據海南省衛生健康委員會表示，2名醫護人員4日被確診為「無症狀陽性感染」，一名是護士、一名是醫生，且兩人都是因為接觸一名80號病人而染病。據了解，該名染病醫生於1月24日接診80號確診病例，而當天接診時只戴醫用外科口罩，未戴帽子和手套。

此外，另一名護士則是在1月25日接觸80號病例，她當時戴著醫用外科口罩，身穿白色長袍，不過卻未帶手套，在1月26日、27日為80號病人進行輸液，接觸時間大約6分鐘。據悉，在吊點滴的期間，該名80號病人還摘下口罩吐痰。

▲海南一名女護士為病人吊點滴被感染。（圖／路透）

對此，海南省衛生健康委員會表示，目前2名醫護人員正在進行定點的隔離觀察中，提醒廣大醫務人員，要注意自己的防護。

據人民日報報導，截至昨（7）日24時，海南省的新型冠狀病毒肺炎確診病例共達123例；另外，重症病例13例、死亡病例2例、出院病例11例。在確診病例中，海口市23例、三亞市37例、儋州市11例、文昌市3例，瓊海市6例、萬寧市12例、東方市3例、澄邁縣7例、臨高縣5例、陵水縣4例、瓊中縣1例、定安縣3例、昌江縣5例、樂東縣1例、保亭縣2例。

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