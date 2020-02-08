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川普「無罪後報仇」　革職兩名彈劾案證人！

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▲▼川普彈劾聽證會，陸軍中校、國家安全委員會的烏克蘭專家文德曼（Alexander Vindman）。（圖／路透）

▲文德曼去年前往作證。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國參議院5日裁定總統川普（Donald Trump）的彈劾案結果為無罪，意氣風發的他也展開「復仇」。兩名曾在彈劾調查中提供證詞的證人，白宮首席烏克蘭事務專家文德曼（Alexander Vindman）、駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）都遭解僱。

《路透社》報導，川普政府7日革職文德曼與桑德蘭；文德曼的律師普瑞斯曼（David Pressman）表示，他因為說出真話而被要求離開。當時消息爆發的幾小時後，桑德蘭也說他被除去美國駐歐盟大使的職位。兩人去年都在眾議院舉行的彈劾調查中擔任關鍵證人。

即使川普5日無罪脫身，他此前仍表示，對於民主黨以及參與彈劾調查的政府官員感到不滿。他7日談到文德曼時說，「我對他不滿意，你覺得我跟他相處會滿意嗎？」美國國安會發言人拒絕回應此事。

文德曼是曾獲頒紫心勳章的退役軍人，他去年11月作證時表示，聽到去年7月25日川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodimir Zelenskiy）的電話時，簡直不敢相信自己聽到的。至於桑德蘭則曾作證說明，當他敦促烏克蘭調查川普的政敵拜登時，只是在執行川普的命令，他感謝總統給予他機會任職。

▲▼美國駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）赴眾議院公開聽證會作證。（圖／路透）

▲桑德蘭去年赴眾議院公開聽證會作證。（圖／路透）

民主黨籍參議員范士丹（Dianne Feinstein）說，她在參議院工作27年，這是她看過最明顯的報復行為。

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