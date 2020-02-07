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日感染學理事長：武漢肺炎沒有特別可怕，防護措施比照流感即可

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▲武漢首個方艙醫院開始收治武漢肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

▲醫護人員穿著防護服在醫院替病人治療。（圖／翻攝新華社）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎疫情持續延燒，截至今日日本確診病例86例，成為世界第二，日本政府為此擴大了新型冠狀病毒檢測的患者對象，但依然很難掌握無症狀感染者的情況。日本感染學會理事長、東邦大學教授館田一博表示，「新型冠狀病毒並沒有特別可怕，就跟應對季節性流感措施一樣即可。」

根據《日本經濟網》報導，日本國立感染症研究所針對日本感染者身上的病毒調查發現，沒有出現提高傳染性和毒性的基因變異。館田一博表示，儘管新型冠狀病毒的感染人數在日本持續增加，但目前沒有出現重症病例，感染並沒有向家人、醫護人員擴大，這一點很重要；SARS當年還感染了健康的醫護人員，並出現死者，這次的病毒和SARS明顯不同。

▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

館田一博指出，將這次的新型冠狀病毒當成季節性流感看待即可，應對的措施也可以比照流感，由於人員聚集場所感染風險較高，應該要避免前往，當有咳嗽症狀時應該戴著口罩，且勤洗手，不清楚為什麼大陸死亡病例較多，可能是醫療條件不同造成的差別，相較之下，「日本的醫療資源較優，相同的症狀不會惡化到像大陸一樣的嚴重。」

即將在今年7月24日舉行的東京奧運來說，這是最不幸的消息。東京奧運組委會對此也採取必要的措施，確保所有參與這場盛事的人平安無事。東京奧組委表示，儘管新型冠狀病毒感染的肺炎疫情仍在持續，但將在7月24日開幕的東京奧運會「絕對不會取消」。

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