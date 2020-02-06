泳池置物間換衣！阿伯忘穿泳褲　唉唷走出去糗翻

▲男網友去游泳時，發現有位阿伯忘記穿泳褲。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人準備游泳時，都會事先將泳衣穿在衣服內，以便更換。有名男網友日前在泳池置物間看見一位阿伯脫去身上的衣物，準備下泳池暢游，結果仔細一瞧，卻發現對方全身光溜溜，連「小鳥」都出來見客，讓他嚇得直呼：「你沒穿泳褲欸！」

原PO在「Dcard」表示，有次和友人相約去游泳，當時他在置物間放東西，旁邊一位阿伯先是脫去上衣後，又準備開始脫褲子，由於很多人基於方便會將泳褲穿在褲子裡，他也沒感到太訝異，但下一秒才發現對方裡面根本沒穿，讓他頓時嚇壞。

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不過，原PO馬上想到，或許對方是不想走去淋浴間，打算原地做更換，因此他也沒多想，開始動身換衣服，結果阿伯的行動卻出乎他意料之外，不僅沒穿上泳褲，還拿著泳帽及泳鏡，朝著泳池方向直直走去，當下原PO擔心其他人會被嚇到，立即衝到泳池入口，想阻止阿伯出糗，可是卻晚了一步。

▲阿伯沒發現自己忘記穿泳褲，打算直接游泳。（圖／翻攝自Dcard）



所幸阿伯進去沒多久，就發現自己忘記穿泳褲，隨即返回置物間更換，目睹全程的原PO，則呆站在泳池路口好一會，久久不能回神；事隔3天後，他又再度遇到阿伯，對方同樣在置物間就脫光光，但不同的是，這次有乖乖穿上泳褲，讓他安心不少。

貼文曝光後，網友紛紛笑翻回應，「他想要放風一下」、「老人家見多識廣，不怕被看」、「健身房裡面這種一堆，現在已經見怪不怪了」、「我去的泳池，都有阿嬤、阿姨會直接裸上身吹頭髮」；但也有人認為，阿伯或許是不小心將泳褲扯下，「他的泳褲會不會在脫下來的褲子裡面，有時候在宿舍也只是想換件褲子，結果內褲就直接扯下來了」。