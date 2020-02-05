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台東元宵繞境祈福　環保局呼籲民眾做好自我防護保健康

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▲ 台東元宵繞境祈福，環保局呼籲民眾做好自我防護保健康。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲ 台東元宵繞境祈福，環保局呼籲民眾做好自我防護保健康。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

一年一度台東地區元宵節遶境祈福活動即將熱鬧展開，其中炸寒單慶元宵為台東縣重要的民俗盛事，活動期間會大量施放爆竹及煙火，將影響活動周邊區域的空氣品質，台東縣環境保護局表示，根據去(108)年以儀器監測數據顯示，活動期間細懸浮微粒(PM2.5)最高值(742.9μg/m3 )與活動前測量的平均數值(15.9μg/m3 )有46倍以上的差距，提醒途經繞境路線民眾、鄰近居民及呼吸道敏感族群等，應留意自身健康變化，並做好自主防護措施。

台東縣環保局指出，空氣污染除了對人體肺部造成直接傷害以外，空氣中的細小懸浮微粒更是會隨著血液運送到各器官，形成身體各處的慢性發炎，罹患癌症、失智症及心血管疾病等的機率也大幅提高，因此空氣污染對健康所造成的傷害不容小覷。

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環保局提醒，元宵活動期間雖僅短暫影響周遭區域的空氣品質，但較敏感之民眾、孩童及老年人仍應盡量避免接近爆竹煙火施放區域及下風處，參與活動的民眾也建議戴上口罩或身著長袖衣褲、攜帶帽子等，減少高濃度污染物對健康之影響，並可透過行政院環境保護署空氣品質監測網查詢相關空氣品質即時資訊。

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