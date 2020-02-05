香港也瘋搶口罩！　 4000人九龍灣通宵排隊「第一名已等17hrs」

▲香港市民通霄排隊買口罩。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，下同）

文／香港01

武漢肺炎襲港，香港市面一罩難求，九龍灣一間公司預告今日將以近成本價格，發售購自杜拜的6000盒口罩。據現場義工點算及記者目測，截至早上7時，已吸引約4000人在九龍灣一帶通宵排隊搶購。

排頭位家住上水的朱生、朱太透露，早於昨日（4日）下午2時到場排隊，只求買得口罩「看門口」；亦有通宵排隊的市民表示，不時出現插隊爭執，期望上午11時派籌前，不會發生暴力事件。

▲大批市民九龍灣通宵排隊買口罩。排頭位的朱生、朱太透露，早於昨日（4日）下午2時到場排隊，只求買得口罩「看門口」。

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香港企業福進國際控股有限公司宣布，特別赴杜拜採購了11,000盒醫護用三層口罩並空運回港，今日及明日（5日及6日）以貼近成本價錢，分別出售6,000盒及5,000盒，每盒50片售價港幣80元，每人限買2盒，購買者需出示香港身份證。

排頭位的朱生、朱太透露，他倆家住上水，早於昨日（4日）下午2時到場排隊，截至今日早上7時，已排隊17小時。他們表示，在社交媒體得知發售口罩的消息，便立即到場向職員查問，對方在路邊位置安排了「隊頭」，讓輪籌市民排隊。兩人表示，近日多番尋找口罩撲空，感到徬徨，「家中只剩十幾廿個（口罩），暫時仍有得用，但也要多買幾個口罩『看門口』，所以今次特別早到排隊。」

據現場義工點算及記者目測，截至早上7時，現場排隊人數多達4000人，人龍由九龍灣臨興街一直延伸至啟祥道、偉業街、宏開道再轉入臨利街，龍尾已到常悅道。今早將派發3000個籌，暫排約2500位的李先生表示，自己剛好放假，因此聽老婆及兒子勸喻，昨晚11時到場排隊碰碰運氣。他透露隊伍前方曾發生爭執，預計早上派籌會出現更多有關插隊的糾紛，他期望不會釀成暴力事件。

出售口罩詳情：

‧每日出售300,000片（周三6,000盒、周四5,000盒）醫護用三層口罩

‧售賣當日於早上11時派籌大概12時開始發售

‧售價80元一盒50片，只收現金

‧每人限買2盒，每位需出示香港身份證

‧售賣款式有三種，部分數量有限售完即止

‧不設膠袋，請自備購物袋

‧售賣地址：九龍灣臨興街19號同力工業中心B座9樓02室

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