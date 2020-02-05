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台積電技術員擴大徵才　雲嘉南分署2場徵才等你來

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將辦理2場徵才活動，歡迎想進台積電工作的求職民眾踴躍前往參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將辦理2場徵才活動，歡迎想進台積電工作的求職民眾踴躍前往參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台積電不僅在全球半導體業之積體電路製造服務領域保持領先地位，員工福利制度完善，是許多求職者嚮往的企業，因應「台積電」台南廠區擴廠需求，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將辦理2場徵才活動，歡迎想進台積電工作的求職民眾踴躍前往參加。

第一場2月8日（六）早上9時至16時於永康就業中心（台南市永康區東橋二街18號）；第二場2月11日（二）早上10時至16時於嘉義市體育館（嘉義市東區彌陀路381號）。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將辦理2場徵才活動，歡迎想進台積電工作的求職民眾踴躍前往參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次徵才活動，台積電提供400個以上技術員／工程技術員的職缺，應徵條件為高中職以上畢業，負責機台及產品異常狀況處理、生產線機台操作、貨品搬運、成本檢驗等，採4班2輪制，做2天休2天，3～5個月日夜班輪調，上班時間日班7時20分至晚上7時20分；夜班晚上7時20分至上午7時20分，欲應徵者可先行至台積電官網（http://bit.ly/33FoHGY）線上填寫履歷，並列印履歷畫面，活動當天攜至現場繳交後續審核，通過者另行通知面試時間，以上相關訊息可洽詢永康就業中心，電話：06-2038560分機323.324及南科就業服務台06-5051411 或嘉義就業中心05-2240670分機202.203。

永康就業中心特別提醒民眾，因武漢肺炎疫情持續，為避免傳染風險，凡參加之求職者，請配戴口罩，齊心防疫，保護自己同時保護他人，又因中心已於去年底搬新家，民眾來應徵時不要走錯地方。

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