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2/3起擴大禁溫州陸人來台　指揮中心曝影響程度：一周約有7航班直航

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▲▼疾管署晚間八點臨時召開記者會說明武漢肺炎疫情。（圖／記者周宸亘攝）

▲中央流行疫情指揮中心晚間8點臨時召開記者會說明武漢肺炎疫情。（圖／記者周宸亘攝）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心繼下午4點半召開記者會後，晚間8點又緊急加開記者會宣布，考量中國大陸浙江省溫州市近日累積確診病例數持續上升，再加上兩岸之間有直航，因此決定自3日起，將浙江省溫州市列為二級流行地區。中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，目前溫州直航班機一周約有7班，平均一天才約170多人。

▲▼疾管署晚間八點臨時召開記者會說明武漢肺炎疫情。（圖／記者周宸亘攝）

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▲周志浩說，溫州直航班機一周約有7班，平均起來一天約170多人。（圖／記者周宸亘攝）

周志浩表示，3日起，溫州市入境民眾如有溫州旅遊史，需列入居家檢疫對象，居住地在溫州之陸人則禁止入境。若入境時發現有發燒或急性呼吸道症狀，將立即送至指定醫療機構採檢後返家居家檢疫，檢驗結果如為陽性，則依確定病例處理流程進行強制隔離。

為何浙江省僅升級溫州市的防疫等級？周志浩解釋，主要是因為浙江其他地區病例數較少，溫州市增加病例不僅速度快，也跟台灣有密切的往來，再加上溫州已宣布採取居民移動限制措施，在這種情形下指揮中心認為有必要提升等級。

他說，目前兩岸之間有溫州直航，溫州直航班機一周約有7班，但並非每天都有航班，不過平均起來一天才約170多人。至於媒體發問，現在正在安排武漢台商包機返台，但湖北其他地區民眾如何返台？他則回應，相信陸委會、海基會很積極在跟對方溝通，如果有進一步結果會做報告。

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