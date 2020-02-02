WHO排除台灣　前AIT主席：就不是真正的「世界」衛生組織

▲美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）。（圖／中評社）

文／中央社記者江今葉華盛頓1日專電

對於世界衛生組織排除台灣，讓台灣無法獲得最新疫情訊息，前美國在台協會理事主席卜睿哲表示，若2300萬台灣人不能從世衛組織獲益，世衛就不是真正的「世界」衛生組織。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情大爆發，台灣也有多起確診病例，但主責全球公衛事務的世界衛生組織（WHO）多次召開緊急委員會會議都未邀請台灣專家參與，與國際支持台灣參與會議的呼聲背道而馳。

對此，現任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）在回覆中央社郵件時表示，若2300萬台灣人不能從世衛組織的工作中受益，就很難真的稱它為「世界」衛生組織。

卜睿哲指出，對於掌控世衛組織如何處理台灣事務的北京來說，可以很簡單的在人道主義基礎上，在對台灣國際空間政策開個特例。這是北京贏得讚譽的絕佳機會，反之則不然。但北京不選擇這麼做，主要是希望利用限制台灣國際社會的能力，迫使台北同意政治談判。

▼WHO針對武漢肺炎說明。（圖／路透）

在新型冠狀病毒疫情爆發後，許多國際友人因為推文支持台灣加入國際民航組織（ICAO），帳號遭到國際民航組織封鎖。美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）是最早被封鎖的學者之一。

談及中國近些年來大規模搶下國際組織實際主導權，馬明漢表示，中國的影響力與在重要國際組織的領導權，損害美國國家安全利益。即使在全球衛生緊急情況下，中國也拒絕台灣與世衛組織的實質往來，拒絕台灣從武漢撤僑的要求，理由很簡單，相較於挽救生命，中共更優先考慮政治利益。

馬明漢指出，在切斷台灣與世衛組織和國際民航組織往來的同時，中國不僅拿台灣人的生命來賭，也拿全球各地所有生命賭博。他呼籲華府與其他國家必須向北京傳達，視台灣排除於國際組織之外為國家安全議題，應該設法讓北京與其他支持將台灣排拒於外的國家付出代價。

個人推特帳號也遭到國際民航組織封鎖的一位不具名美國國會旗下委員會分析師在回覆郵件中表示，台灣被排除於外會增加世界健康風險，但國際民航組織卻扭曲了這類分析。他認為這次事件是聯合國機構在任務授權範圍外從事政治活動的絕佳案例，是中共在國際組織影響力增加的訊號。