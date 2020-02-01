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醫護人員街頭狂追「逃跑武漢肺炎患者」！　南韓民眾驚恐報警後氣炸

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▲▼ 南韓YouTuber策劃武漢肺癌患者逃院戲碼。（圖／翻攝自網路論壇ruliweb）

▲ 身穿防護服的人士追趕疑似感染武漢肺炎的男子。（圖／翻攝自網路論壇ruliweb）

記者陳宛貞／編譯

武漢肺炎陰影籠罩之下，層出不窮的假消息使全球各國人心惶惶，未料南韓竟有YouTuber為點閱數引起大眾恐慌。日前大邱出現疑似感染武漢肺癌的男子，在人來人往的地鐵站外試圖逃跑，身後有穿著防護服的醫療人員不斷緊追。周圍民眾見狀趕緊報警，真相卻引發大眾撻伐。

綜合韓媒報導，南韓YouTuber「Similar Boys」29日上傳一段約6分鐘的影片，拍攝地點為大邱重要交通樞紐東大邱站外。他們29日正午左右在地鐵站外設計及拍攝這段影片，目的是觀察民眾對武漢肺炎患者的反應。

他們一夥4人中有2人扮演患者，因不想被隔離而逃跑；另2人則穿著白色防護服在後方追趕，一面喊著「請停下來」。周圍民眾臉上寫滿不安，有人以為是真實狀況，也有人以為是政府的防疫演練。不少目擊者拍照後上傳到社群媒體，馬上引起討論。

▲▼南韓YouTuber策劃武漢肺癌患者逃院戲碼。（圖／翻攝自Naver／데일리안）

▲ 身穿防護服的就是策劃假內容的YouTuber。（圖／翻攝自Naver／데일리안）

民眾報警之下，這4人很快就被逮捕。他們向警方供稱，「想告訴大眾新型冠狀病毒的危險性。」由於沒有足夠的法律根據處罰他們的行為，警方嚴正警告後便讓他們離開警局。

這段影片現已被刪除，Similar Boys也上傳親筆信道歉，「因為不夠慎重的行動為市民及警察帶來傷害，還上傳相關影片」，對此深深反省。儘管他們重複道歉，網友仍對Similar Boys的行為感到不解，紛紛留言表示，「無聊當有趣」、「為了點閱無所不用其極」、「好笑嗎」。

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