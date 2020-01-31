台鐵人沒口罩！機務人員只能戴「活性碳口罩」　台鐵：2天內再送14萬個

▲中央指揮中心呼籲，搭乘大眾運輸工具最好配戴口罩。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

為防止武漢肺炎傳染，交通部台鐵局要求第一線從業人員配戴口罩。但台鐵產業工會表示，台鐵要求各段總務採購口罩，中南部多處車站卻買不到口罩，甚至有機務人員只領到沒有防疫功能的活性碳口罩。台鐵局表示，已請中央協助，2周用量約14萬個，預計1至2天內可配送至現場單位。

台鐵產業工會理事長王傑表示，台北車班是先發放7天的口罩數量，後續則是未知，台北站上周先發了三盒，約一周被用完，之後又陸續發了四盒，約可再用個一到兩週。

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王傑表示，許多車站都是由總務自行外出購買口罩再報公帳，但現在全台口罩荒，總務根本也買不到，甚至有機務人員只領到沒有防疫功能的活性碳口罩。另外酒精等乾洗手防疫物品，中南部也出現短缺狀況。

台鐵局表示，已確認口罩至少還有三至五天存量，將優先提供給第一線員工使用。台鐵局已視後續需求，請中央疫情指揮中心協助提供，2周用量約14萬個，預計1至2天內可配送至現場單位，用量及存量均無慮，將持續觀察口罩使用情形，隨時補充，保障第一線辛勤員工健康。

▲台鐵表示，第一線員工均應戴口罩防疫。（圖／記者湯興漢攝）