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鹿耳門天后宮跋四季籤屬中平！面對疫情...春有困就面對、中秋為好時機

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▲台南市鹿耳門天后宮於每年農曆大年初五上午吉時，由跋杯司禮官，跋出

▲台南市鹿耳門天后宮於每年農曆大年初五上午吉時，由跋杯司禮官，跋出"四季籤"「公籤」」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市鹿耳門天后宮於每年農曆大年初五上午吉時跋出"四季籤"「公籤」，來預測國家、社會今年四季時序之運轉時勢，以做行事之參考，今年鹿耳門天后宮所跋之四季籤，整體籤運屬「中平籤」。

已知台灣各處之國運籤，較具代表性的有台北保安宮、台中鎮瀾宮、台南鹿耳門天后宮與南鯤鯓代天府等；南鯤鯓代天府因爭議，只跋籤由信眾自行解籤，結果年年下籤，令善信費解！各地所跋籤詩，不盡然相同，就有賴民眾去做觀察判斷了。

請繼續往下閱讀...

鹿耳門天后宮自1993年文化季舉辦起，即於每年農曆大年初五舉辦「跋四季籤」活動。29日是春節連續假期最後1天，遊客熱情未減，因關心今年運勢，紛紛團團圍住跋籤現場，由台南市警三分局副分局長張志能、南智捷汽車總經理馬忠榮、遠東百貨台南店經理許俊明、奇益企業董事長邱建興等4位，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官。

上午10時正，行禮如儀、開籤筒，然後依春、夏、秋、冬四季四籤分別跋籤，眾禮官虔心默禱，旁觀民眾屏氣凝神等待，凡丟得「聖杯」，則民眾拍手鼓掌，由於須連續跋得3次「聖杯」方得定籤，故遇連跋數支未能定籤時，每人則屏心靜氣，共同默禱期望快快定籤，現場高潮迭起。4名跋杯司禮官共擲筊32次，才順利求出春夏秋冬4支籤詩，春籤起手見連3杯聖杯，而夏籤第20籤始定，真的是高潮起伏。

▲台南市鹿耳門天后宮於每年農曆大年初五上午吉時，由跋杯司禮官，跋出

▲今年鹿耳門天后宮所跋之四季籤，整體籤運屬「中平籤」。

今年鹿耳門天后宮跋出之「四季籤」，鹿耳門媽欽定籤詩內容如下：春─癸卯第56籤，屬金利在秋天宜其西方；楊戩得病在西軒：「病中若得苦心勞，到底完全總未遭；去後不須回頭問，心中事務盡消磨。」；夏─壬子第49籤，屬木利在春天宜其東方；蘇小妹答佛印：「言語雖多不可從，風雲靜處未行龍；暗中終得明消息，君爾何須問重重。」；秋─甲午第4籤，屬金利在秋天宜其西方；盧龍王次子招親：「風恬浪靜可行船，恰是中秋月一輪；凡事不須多憂慮，福祿自有慶家門。」；冬─戊申第29籤：屬土利在四季四方皆宜，古城會關公斬蔡陽：「枯木可惜未逢春，如今反在暗中藏；寬心且守風霜退，還君依舊作乾坤。」。

每當定籤完畢，即有熱情民眾就地解籤或取回作為行事參考；今年鹿耳門天后宮跋出之四季籤屬「中平籤」。春有困就面對，夏定心等待來季，秋中秋為好時機，冬得保守坐穩！跋公籤，信或不信，自在人心，雖為庶民行事之參考，亦可為當政者斟酌。

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