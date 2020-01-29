「南投陰陽交界地」驚見13歲妖童！連乩童都怕他　張天師逼出黑血化解

▲張捷翔說，2018年台灣減香聲浪不斷，道教界只有他一個天師親赴凱道抗議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

法師斬妖除魔的情節在電影中常見，但在現實生活上是否存在？張捷翔說：「張道禎、張意將都是假的，只有我會道法，他們都不會，無論是地理、風水或抓鬼，只有我會。」

接著，張捷翔提到自己降妖伏魔的經歷。

他說，幾年前在南投一位13歲的小孩，疑似被邪靈附身，力大無窮，幾個大男人都抓不住，醫生也看不好，被稱作妖童，親友請了很多乩童、法師處理都無功而返，還有乩童嚇到必須抱著桃木劍才能睡覺。後來，他被請到現場，發現該處是陰陽界的交界，陰氣極重，於是升壇作法3天，最後小孩吐了一大口黑血，才恢復神智。

本刊調查，道教創立於東漢末年、三國時代，當時天下大亂、疾病橫生，第1代天師張陵（後世稱張道陵）開符治病、創立道教。

這些自稱張天師的道場內，都有「萬法宗壇」4個大字，並祭拜3位祖師，分別是倉頡造字時代的「始祖」黃帝、道文化的發源「道祖」太上老君，以及道教創始人「祖天師」張道陵。

史料記載，道教在中國歷代各有興衰，但因信徒眾多，統治者為便於管理，從元朝起，就將道教「符籙派」的山頭交給張天師管理，明朝朱元璋時代頒賜「掌天下道教事」給42代張天師，從此張天師便被視為道教教主，有二品官銜，直到清朝因功高震主，才被貶為四品官。

更多鏡週刊報導

【張天師大亂鬥8】過年招財的最後機會 張天師獨家密授開運法

【張天師大亂鬥1】「我才是真的張天師」 5路人馬爭奪道教教主大位

【張天師大亂鬥2】5個張天師搶認祖宗 他們的族譜版本都不同