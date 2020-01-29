爬文見大阪黑門市場「評價超普」！他陷矛盾：該去嗎？　鄉民中肯開釋

▲ 大阪黑門市場 。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

大家自助出國旅遊前，多少都會先上網查評價，不過有網友卻因此陷入矛盾。原來大阪某些熱門景點在過來人眼中超級普通，但是他又心想，難得出遠門一趟，怕不去會後悔，好奇問「是否真的糟糕到不值得一去？」對此眾人則表示「還是可以去一趟」，說不定在原PO眼中會是個不錯的選擇。

一名網友在PTT日本旅遊板發文，他表示自己最近要去日本大阪旅遊，上網爬了很多行程，卻發現很多人都說「黑門市場、道頓堀」等知名景點不值得去，都是觀光客才會去的地方。然而他卻矛盾心想，好不容易都花機票錢飛過去一趟了，還是想稍微走走看看，好奇問鄉民「黑門和道頓堀真的糟糕到完全不值得去嗎？」

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▲難得出遠門一趟，即使評價不怎麼樣，原PO還是想去看看。（示意圖／取自pixabay）

事實上，曾有網友分享親身經歷，他表示黑門市場商品同質性很高，整條逛下來，不是水果就是海鮮，價格差距也很大，濃厚「觀光感」讓他有種來到高雄六合夜市的感覺，「就很一般的觀光景點。」

不過鄉民們則是建議原PO還是可以去看看，畢竟每個人想法、眼光不同，凡事都有第一次，多開眼界也沒什麼不好，「你都沒去過，怎麼知道如何呢」、「還是可以去啊，知道價格不合理不要消費就好」、「你去一次不就知道值不值得，每個人喜好又不一樣」、「不至於糟糕到不值得去吧」。

另一票網友則是表示黑門市場不錯逛，「有家黑咖哩我每次去都會吃，重點是要有喜歡的店家」、「住旁邊hotel，每天去買早餐零食還不錯啊」、「前幾天才去過回來，其實我覺得還不錯啊，吃吃喝喝蠻開心的」。

原PO最後則是在留言處感謝網友回應，最終也決定要去逛逛，「百聞不如一見，還是會去看看有什麼不錯的店面。」

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