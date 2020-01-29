影／春節吃太多怕體重失控　工研院攜體育署推「6分鐘科技體適能檢測」

記者姚惠茹／台北報導

農曆春節連假在家吃太多，擔心體重失控爆表，開工趕緊來制定運動計畫，為了準確檢測身體數據，不妨試試工研院攜手體育署推動的「6分鐘科技體適能檢測」，除了身高、體重、BMI等項目之外，還改以身體組成分析儀器來進行軀幹與四肢肌肉與體脂肪的比例，精細掌握自己的身體狀況。

有別於現行的國民體適能檢測，目前工研院攜手體育署推動的「6分鐘科技體適能檢測」，加入許多科技檢測儀器，除了身高、體重、BMI、身體組成分析等項目之外，還將過去國民體適能肌力項目中的一分鐘仰臥起坐改為握力檢測，直接將受測者的肌力數據化，提供更詳盡的運動處方建議。

▲「科技體適能檢測」只要6分鐘就能知道自身的體適能數據。（圖／工研院提供）

同時，為了強化心肺耐力檢測項目的受測率與安全性，將國民體適能檢測的3分鐘登階項目，改為漸進式原地抬膝踏步，透過穿戴式裝置更精準監測心跳數值，並透過雲端公式計算出受測者心肺耐力，也取消原有30公分登階高度，讓受測者更安全的檢測心肺耐力。

科技體適能不僅縮短現行體適能檢測耗費的時間與體力，更可於檢測完成後，由專業的國民體適能指導員進行民眾個人數據分析，提供專屬運動處方及推薦合適的運動場所與教練，並將數據上傳至雲端紀錄，方便受測者可以上網查詢個人體適能檢測成果。

體育署表示，推行科技體適能檢測，目的是希望民眾透過快速、精準的檢測方式，了解自己的身體狀況並擁有專屬運動處方，藉此有效調整個人運動習慣，目前科技體適能檢測站遍佈全台，並已設立超過40個站點，要讓全台民眾一起來參加檢測，保持良好的健康體態。

▲「科技體適能檢測」中的柔軟度適能檢測。（圖／工研院提供）