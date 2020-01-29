　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

影／春節吃太多怕體重失控　工研院攜體育署推「6分鐘科技體適能檢測」

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者姚惠茹／台北報導

農曆春節連假在家吃太多，擔心體重失控爆表，開工趕緊來制定運動計畫，為了準確檢測身體數據，不妨試試工研院攜手體育署推動的「6分鐘科技體適能檢測」，除了身高、體重、BMI等項目之外，還改以身體組成分析儀器來進行軀幹與四肢肌肉與體脂肪的比例，精細掌握自己的身體狀況。

有別於現行的國民體適能檢測，目前工研院攜手體育署推動的「6分鐘科技體適能檢測」，加入許多科技檢測儀器，除了身高、體重、BMI、身體組成分析等項目之外，還將過去國民體適能肌力項目中的一分鐘仰臥起坐改為握力檢測，直接將受測者的肌力數據化，提供更詳盡的運動處方建議。

▲「科技體適能檢測」只要6分鐘就能知道自身的體適能數據。（圖／工研院提供）

▲「科技體適能檢測」只要6分鐘就能知道自身的體適能數據。（圖／工研院提供）

同時，為了強化心肺耐力檢測項目的受測率與安全性，將國民體適能檢測的3分鐘登階項目，改為漸進式原地抬膝踏步，透過穿戴式裝置更精準監測心跳數值，並透過雲端公式計算出受測者心肺耐力，也取消原有30公分登階高度，讓受測者更安全的檢測心肺耐力。

科技體適能不僅縮短現行體適能檢測耗費的時間與體力，更可於檢測完成後，由專業的國民體適能指導員進行民眾個人數據分析，提供專屬運動處方及推薦合適的運動場所與教練，並將數據上傳至雲端紀錄，方便受測者可以上網查詢個人體適能檢測成果。

體育署表示，推行科技體適能檢測，目的是希望民眾透過快速、精準的檢測方式，了解自己的身體狀況並擁有專屬運動處方，藉此有效調整個人運動習慣，目前科技體適能檢測站遍佈全台，並已設立超過40個站點，要讓全台民眾一起來參加檢測，保持良好的健康體態。

▲「科技體適能檢測」只要6分鐘就能知道自身的體適能數據。（圖／工研院提供）

▲「科技體適能檢測」中的柔軟度適能檢測。（圖／工研院提供）

ET快訊
開工不憂鬱！「大熱美只要1元」　4大超商咖啡優惠曝光
環太平洋又震！索羅門群島發生6.0強震
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

影／春節吃太多怕體重失控　工研院攜體育署推「6分鐘科技體適能檢測」

Google Nest Mini動手玩　出一張嘴就掌控一整個家

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

台灣武漢肺炎新增2例！累積7例　陸客中部自由行2確診1發燒隔離

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

解釋武漢肺炎「高溫殺菌」迷思！　醫師：56度30分鐘可殺新冠狀病毒

蟹控必衝！台中3公斤奢華皇帝蟹 她爽嗑滿滿金黃蟹膏「會痛風吧」

當斑馬線塑膠？無視小孩過馬路　流浪犬衝車狂吠...嚇阻三寶往前

影／春節吃太多怕體重失控　工研院攜體育署推「6分鐘科技體適能檢測」

Google Nest Mini動手玩　出一張嘴就掌控一整個家

絕對要筆記！讓男人對你有好感的5關鍵　「透明感」黑絲大加分

馬來武術「席拉」入選世界文化遺產　不只防身還能表演

撬開保險箱驚見515萬！他糾結3次...只拿116萬：做壞人不能太絕

詹子晴帶媽登遊艇出海...瘋玩狼人殺　出妙招遞紅酒治暈船

想發財必看！2020年「12生肖運勢」完整公開　屬猴會閃婚、兔小心血光災

營養師曝最低熱量冷門火鍋！　「4字口訣」吃鍋順序：降低卡路里攝取

武漢肺炎台灣累積8個案　460接觸者率先實施電子監控

北京出現多起聚集性病例！確診數字達111例　市府：進入擴散期

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

3C家電熱門新聞

2019年Android手機點評！快來看外媒評選最佳預算、高CP值安卓機

不可不看！10款提升效率的Mac、iOS應用程式

「2019年網友最常用密碼」榜單出爐！

買iPhone 7+曜石黑　撐3年不行了

Google Nest Mini動手玩

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發票APP

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4

iPhone 12具備更強大的Face ID

HTC專利保衛戰告捷！陸手機廠判賠2860萬

iPhone的容量爆炸了嗎？　快來看手機大掃除的5大訣竅

iPhone SE 2新消息再露出！　機身3種顏色可選

春節怕體重失控　工研院推6分鐘科技體能檢測

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

HTC VIVEPORT揭曉全球十大VR熱門榜單

更多熱門

相關新聞

工研院首座「轉向架走行測試」讓軌道安全升級

工研院首座「轉向架走行測試」讓軌道安全升級

農曆新年搭乘鐵道列車返鄉、出遊，不僅快速又穩定，還能欣賞沿途的山海風景，但其實列車下不起眼的「轉向架」扮演著旅程安全的關鍵角色，因此工研院研發全台第一座「轉向架走行測試設備」（Bogie Running Tester, BRT），強化檢測品質升級乘客安全，並推動軌道產業國產化。

蘭花做成保養品　春節拜年伴手禮

蘭花做成保養品　春節拜年伴手禮

女足奧運資格賽改南京進行　賽制時間不變

女足奧運資格賽改南京進行　賽制時間不變

中華女足是否前往武漢？體育署：1月底前決定

中華女足是否前往武漢？體育署：1月底前決定

洪總點頭任總教練！關鍵是中山女中

洪總點頭任總教練！關鍵是中山女中

關鍵字：

工研院體育署科技體適能

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 口罩 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台商夫妻宜蘭趴趴走...衛生局找到人了

武漢肺炎患者抗病過程曝！

即／Kobe遺體找到了　墜機9人遺體全數尋獲

恐染武漢肺炎　23陸客被請下日飛機

奧地利「公共場合戴口罩罰5000」

快速降溫中！寒流最低6度°C至少冷3天

去海島玩　她看清渣男放生

陸生斥台違背人權　賴清德回應

陳建州2次力挺范瑋琪：正面思考帶來正能量！

收假不憂鬱！限量大熱美只要1元

台灣「報恩921」捐款留言打氣　土耳其志工：邊看邊落淚　

武漢肺炎疫情轉折？前中醫總指揮說話

口罩搶購潮　低溫排隊百公尺購買

上海妹子開腔：哪句聽不懂，我們不缺口罩！

談「禁口罩出口」　韓國瑜：不聰明

更多

最夯影音

更多
蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！

蘇貞昌禁出口口罩...有「藝」見　網曝數據怒喊：先守台灣吧！
防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

防武漢肺炎！告知旅遊史不可恥 醫師親拍影片叮嚀「就醫前須知」

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

馬英九轟蔡政府「再不捐沒有人性」 籲快運口罩到大陸：對我們有幫助

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

口罩來了！連3天釋出600萬片　28日下午鋪貨超商：1人限購3片

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面