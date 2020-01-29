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天氣太冷！英國放雞幫「核子地雷」保暖　確保順利引爆

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▲▼鳥,禽鳥,雞,公雞,母雞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲英國為了幫地雷保暖，把雞放進地雷。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者林彥臣／綜合報導

1950年代的歐洲正處於美、蘇兩大強權角力的冷戰時代，當時的歐洲國家軍事對峙的嚴峻程度，不僅把飛彈從冰天雪地的北大荒排到了陽光明媚的南方小島，甚至為了阻止世界知名的蘇聯坦克大軍侵門踏戶，也必須在要衝設置雷區，但是有些地區因為太過寒冷，會影響地雷的引爆，當時甚至想出了用雞幫地雷保溫「雞地雷」這個方法。

根據美國歷史網站「戰爭歷史在線」（warhistoryonline）報導，英國在冷戰期間為了阻止蘇聯入侵歐洲，發起了一項代號為「藍孔雀行動（Operation Blue Peacock）」的計畫，研發了一種「核子地雷」，地雷的威力大約1萬噸當量，並將地雷埋在西德的地底，一旦蘇聯入侵西德，就在遠端遙控引爆地雷，重創蘇聯部隊。

1957年英國陸軍製造出10枚核子地雷，並且交付給西德，由駐紮在當地的英軍看守，在必要時英軍會撤退到安全的地點再負責引爆，當時地雷的設計，是設計成可透過電線在3英里遠的地方引爆，或是倒數計時器8天後引爆，而且由於是遠端引爆，這意味著英軍已經撤退無人看守地雷，所以地雷也設計了防竄改裝置，一旦地雷進入引爆狀態，只要透過外力造成地雷外殼的壓力改變，就會立刻爆炸。

▲▼英國在冷戰時代打造的核子地雷。（圖／翻攝自warhistoryonline）

▲英國在冷戰時代打造的核子地雷。（圖／翻攝自warhistoryonline）

但是當時的研發人員發現了一個問題，由於當時是透過類比電子訊號來引爆炸彈，但是德國北部平原冬天的氣溫相當寒冷，將會導致地雷無法順利引爆，研發人員嘗試了很多方法防止地雷凍結，於是他們想到了一個異想天開方法，就是把雞放在地雷中幫助保溫，並且提供足夠的食物跟水，確保地雷雞可以撐過8天的倒數引爆期，最後英國政府也採納了這項提議。

但是由於在同盟國領土上安裝核子地雷，有倫理和政治上的疑慮，所以英國國防部在1958年取消這項計畫，在2004的愚人節英國政府解密了這項文件，並且強調，「這不是愚人節玩笑」是一項由英國政府出資，由英國皇家武裝研究及發展機構（RARDE）執行的一項嚴肅議題，但是解密的內容還不清楚由誰負責這項計畫，只提到雞地雷的執行細節。

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