52天大男嬰「換肝」沒人敢接…靠臉書文奇蹟獲救　「南北奔波」父母苦撐

圖、文／鏡週刊

醫療資源區域失衡，「急、重、難、罕」4大症的病童權益誰來顧？本刊直擊，家住台南的罕病女童玲玲，每週須長途跋涉327公里北上看診。但玲玲並非個案；二歲多的翔翔同樣也遇難題。

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▲翔翔（中）的爸媽說，當初換肝，南部沒醫院敢接，最後竟是成大醫師上網PO臉書求助，才順利找到北部醫院開刀。（圖／鏡週刊提供，下同）

翔翔的爸媽接受本刊採訪說，兒子一出生就因血糖過低最後引發多重器官衰竭，經診斷須換肝，但才出生52天，因年紀太小、復發率高，南部沒醫院敢接。

翔爸說，最後竟是靠成大小兒科醫師林永傑上臉書發文「幫我們求救」，才順利找到願替翔翔換肝的台北醫院；沒想到1歲3個月左右又出現發炎、皮膚泛黃等狀況，至今須每月一次定期北上回診。

翔媽說，家裡靠爸爸一人撐起生計，他們也希望留在家鄉就醫，但翔翔病況不穩，常須住院由當初換肝的醫師治療，每月光交通費就要6、7千元，「真的太傷了！」翔爸無奈地說，多麼希望南北醫師、護理師能夠「輪調」、均衡一下。

「我們需要一個獨立運作的兒童醫學中心！」正在日本名古屋進行新生兒重症研究的林永傑越洋受訪表示，當初會上臉書替翔翔求助，就是因為台灣現況就是「每家醫院各做各的」，但醫療須以區域概念思考，並建置一個獨立的兒童醫學中心，才能有足夠的醫師配額、資源支撐，像日本幾乎每縣都有兒童醫學中心，埼玉縣、鹿兒島甚至有直升機等救護系統支援偏鄉醫療。



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