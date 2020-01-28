　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挖出11年前菠蘿麵包！「凍齡模樣」嚇傻6千人　結局笑噴：10年後見

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 原PO挖到2009年的菠蘿麵包 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版） 

▲ 原PO挖到2009年的菠蘿麵包 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

不管是物價還是新鮮度，都嚇傻眾人了！有網友日前在家中翻到11年前的湯種菠蘿麵包，不過完整未發霉的模樣也讓網友們驚呼連連，紛紛鼓吹「還可以吃」、「11年都沒變」；而另一票人見到麵包的售價後，則是不禁感嘆「回不去了」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，他表示27日時心血來潮，打開了樓梯下塵封已久的收納櫃，沒想到意外找到一顆11年前自己喝醉酒時丟進去的「菠蘿麵包」。

請繼續往下閱讀...

只見麵包的有效期限為2009年3月，雖然麵包過期已久，外表卻沒有什麼發霉的痕跡，僅呈現塌陷的模樣，讓原PO打趣地表示「還能吃吧？」他事後也決定把麵包放回櫃子裡，10年後再打開查看會變成什麼樣子；且社團10年後若還存在，他屆時也會再更新一次麵包的狀況。

▲▼ 原PO挖到2009年的菠蘿麵包 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原PO承諾，10年後社團如果還在，到時候會再貼出麵包的模樣 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友們紛紛驚訝表示「居然沒發霉」、「11年都沒變」、「萬年湯種」、「吃之前可以直播一下嗎」、「還有屍體還不錯，我去年買了一個菠蘿麵包放在背包袋子裡忘記了，隔年收行李才發現，只剩下空袋子，麵包全被分解掉了」、「東西還是以前的耐用」。

還有一票網友發現當年麵包只要20元，不禁感嘆物價上漲飛快，「見證物價上漲的麵包」、「絕版麵包，快拿去拍賣」、「吃吧！吃吧！20元的湯種現在買不到了」、「只有我發現20元超便宜的嗎」、「這個價錢，好懷念啊」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會
美國也買不到口罩！她奔波1周找到了　「換算價格」驚呆：羨慕台
武漢肺炎驚傳「無症狀患者」具傳染力　陸官方證實確診案例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

手機一嗶203元！店員：香蕉1袋而已　「重刷金額雷炸」她怒：一定要看明細

快訊／地牛翻身！台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級

15年來首見！寒流發威讓屏東北大武山下雪了

初四返工車潮現！國5北上一早開塞　北上多路段車速30公里↓

紅包、年終拿來花！2020新春「優惠機票」大整理　宿霧、清邁價格好甜

美國也買不到口罩！人妻奔波1周找到了　「換算一副價格」驚呆她：羨慕台灣

量販店、商場口罩被搶完架上全空　補貨時機點曝光

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

41歲「NBA湖人傳奇」布萊恩墜機亡 Kobe直升機大霧中墜毀畫面曝

台灣武漢肺炎「增92例通報」　累積283例！澎湖傳2女疑染

療癒柴柴！主人瘋狂揉捏「嘴邊肉」　牠安靜零反抗...網：根本麻糬臉XD

條列式清單、已讀不回還嫌買貴　出國旅遊「代買怪人」雷到無極限

1000ml大罐洗髮精用完柔順　美國人推薦好市多7種必買

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

手機一嗶203元！店員：香蕉1袋而已　「重刷金額雷炸」她怒：一定要看明細

快訊／地牛翻身！台南18:05發生規模4.1地震　最大震度3級

15年來首見！寒流發威讓屏東北大武山下雪了

初四返工車潮現！國5北上一早開塞　北上多路段車速30公里↓

紅包、年終拿來花！2020新春「優惠機票」大整理　宿霧、清邁價格好甜

美國也買不到口罩！人妻奔波1周找到了　「換算一副價格」驚呆她：羨慕台灣

量販店、商場口罩被搶完架上全空　補貨時機點曝光

美國學生鮮少在麥當勞讀書！鄉民提「滷肉飯」貼切解答　揭真實黑暗面

武漢肺炎加劇！金秀賢FM延期⋯韓網聯合狂刷「取消公演」

專訪／BNK48人氣TOP3！Music從小就哈日　看BamBam、Lisa「韓流愛豆」吐心聲

寒流急凍才剛開始！今起連凍5天「最冷3時間點」出爐　中部以北剩8°C

黃鈺仁、劉威廷爭奧運門票　約旦、哈薩克頭號假想敵

快訊／武漢肺炎疫情再添變化　指揮中心晚間8點緊急召開記者會

台中防疫大作戰　機動派出所宣導犯罪防治兼防疫

鋼鐵湖粉演員尼克森分享首次遇到布萊恩的故事

「二戰俘虜營」變身4房家庭宅！這對夫妻買下它　整修轉手賣…竟翻4倍價

出國前趕快檢查護照！若逾期「4步驟自辦」輕鬆搞定

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

生活熱門新聞

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

快訊／國內再增2例武漢肺炎確診病例！

一張圖秒解「為何管制口罩出口」

全台口罩緊急調度！連3天釋出600萬片

武漢肺炎2陸客細節公佈！

2年首波寒流！8°C冷6天時間表出爐

電腦模擬武漢肺炎死6500萬人！醫：未考量防疫

即／台鐵「保安-永康」死傷事故　列車延誤

人妻回娘家吃飯！婆婆冷call「回來煮飯」

護國舞小姐褀袍正面曝光！神似女子天團藝人

玩2小時害停業2天　金芭黎說話了

公館名店「陳三鼎」強勢回歸：另尋店址再出發

直播主測2000元刮刮樂中獎率　結局傻眼

更多熱門

相關新聞

「環保春聯」一眼看出貼4年！5個大X網笑噴

「環保春聯」一眼看出貼4年！5個大X網笑噴

春節期間，許多戶人家紛紛除舊佈新，換上應景的新春聯，不過這位網友卻是相當環保，連續4年門上皆是貼同一張春聯，上頭也充滿了明顯的「使用痕跡」，讓網友們笑噴表示「環保救地球」、「節儉是美德啊」。

整桌海陸好料！她曬「一個人的年夜飯」超享受

整桌海陸好料！她曬「一個人的年夜飯」超享受

刺青哥收床罩！駕駛報警...結局笑爛

刺青哥收床罩！駕駛報警...結局笑爛

幼稚園發「黑點包」　園方：多喝水排毒就好

幼稚園發「黑點包」　園方：多喝水排毒就好

德國情侶搭便車！高雄哥爽快載到嘉義火車站

德國情侶搭便車！高雄哥爽快載到嘉義火車站

關鍵字：

菠蘿麵包保存期限發霉爆廢公社公開版

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 澳洲大火 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／范瑋琪認了飆罵蘇貞昌！長文道歉了

范瑋琪遭爆小號嗆蘇貞昌「狗官」

限帶5盒口罩出境！楊培安髒話怒轟：綠色恐怖已經懶得演了

Kobe大女兒太傷心氣喘發作送醫

2012年發文「Kobe將死於直升機墜機」　7年後竟成真

警「武漢」打卡：帶點好料回台　下場曝光

Kobe頻繁坐直升機的原因不是為炫耀

棒棒堂阿本「平凡現職曝光」！徹底崩潰：非要逼我去死？

第5例台女曾搭捷運　衛福部證實了

台灣武漢肺炎新增2例！累積達7例

阿富汗　美E-11A塔利班領土墜毀

武漢老人飛機上狂咳！女歌手回國後2天「嘔吐發燒」

《金頭腦》冠軍力挺范瑋琪！　「時間會證明，蘇貞昌是短視政客」

小S呼籲幫武漢！486先生怒：想捐不會自己買

全球瘋傳Kobe墜機畫面！真相曝光

更多

最夯影音

更多
武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣

武漢人翻牆發影片向世界求助！　完整11分鐘爆現況：像地獄一樣
永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

永別傳奇！回顧Kobe20年籃球生涯　球迷悼念「老大」：洛杉磯一部分已死

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

湖人傳奇球星Kobe加州墜機亡！ 目擊者：直升機飛很低...有大火球

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

再見黑曼巴！單場81分神蹟長存　NBA湖人傳奇「Kobe墜機殞落」

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

禁入境！陸客鬧整晚轟沒人情味 逼瘋地勤：整個機場是大瘟疫區

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面