挖出11年前菠蘿麵包！「凍齡模樣」嚇傻6千人　結局笑噴：10年後見

▲ 原PO挖到2009年的菠蘿麵包 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

不管是物價還是新鮮度，都嚇傻眾人了！有網友日前在家中翻到11年前的湯種菠蘿麵包，不過完整未發霉的模樣也讓網友們驚呼連連，紛紛鼓吹「還可以吃」、「11年都沒變」；而另一票人見到麵包的售價後，則是不禁感嘆「回不去了」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，他表示27日時心血來潮，打開了樓梯下塵封已久的收納櫃，沒想到意外找到一顆11年前自己喝醉酒時丟進去的「菠蘿麵包」。

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只見麵包的有效期限為2009年3月，雖然麵包過期已久，外表卻沒有什麼發霉的痕跡，僅呈現塌陷的模樣，讓原PO打趣地表示「還能吃吧？」他事後也決定把麵包放回櫃子裡，10年後再打開查看會變成什麼樣子；且社團10年後若還存在，他屆時也會再更新一次麵包的狀況。

▲原PO承諾，10年後社團如果還在，到時候會再貼出麵包的模樣 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，網友們紛紛驚訝表示「居然沒發霉」、「11年都沒變」、「萬年湯種」、「吃之前可以直播一下嗎」、「還有屍體還不錯，我去年買了一個菠蘿麵包放在背包袋子裡忘記了，隔年收行李才發現，只剩下空袋子，麵包全被分解掉了」、「東西還是以前的耐用」。

還有一票網友發現當年麵包只要20元，不禁感嘆物價上漲飛快，「見證物價上漲的麵包」、「絕版麵包，快拿去拍賣」、「吃吧！吃吧！20元的湯種現在買不到了」、「只有我發現20元超便宜的嗎」、「這個價錢，好懷念啊」。

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