網美打卡熱點！花博新生公園玫瑰、海芋綻放　抬頭就能看飛機　

▲新生公園花海。（圖／工務局提供，下同）

記者楊亞璇／台北報導

春節假期還在想要去哪裡走春嗎? 交通便利、腹地廣大的台北花博公園肯定會是台北人的首選，除了圓山園區長廊廣場的市集活動，以及美術園區玻璃金字塔、太陽橋、花之隧道等等拍照打卡景點，新生園區更是四季繽紛芳香不斷，台北玫瑰園花海區種植布置了許多季節花卉，盡是歐式風格的細緻美景。





公園處表示，新生園區的台北玫瑰園除了3月春季、11月秋季玫瑰展外，花海區的玫瑰四季綻放，今年也在花海區周邊栽植多種花卉，包含彩色海芋、白頭翁、仙客來、球根海棠、麗格海棠、洋繡球、大飛燕草、羽葉薰衣草、麒麟菊、紫扇花、聖誕初雪、耬斗菜、蜀葵、伯利恆之星等，廣場地景色彩繽紛又香氣四溢。

請繼續往下閱讀...





公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，在溫暖的冬日陽光下到新生園區欣賞五彩繽紛的花朵，讓心花也跟著朵朵開，花海區旁的陽傘座椅區讓大家休息停駐、和家人朋友愉快地聊聊天增進感情；另外，小朋友最愛的飛機不時飛過天際、有趣的迷宮花園也在一旁等你來挑戰。





交通方式：

1、搭乘捷運：

（1） 捷運圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區。

（2） 捷運中山國小站下車，沿新生北路往北至濱江街口即抵達新生園區。

2、搭乘公車：

（1) 685、市民小巴9、紅34(假日行駛)、紅50 至【新生公園】(停靠民族東路)。

（2）72、222、紅34(假日行駛)、市民小巴9至【新生公園(林安泰)】(停靠松江路近濱江街)。

（3）542、685、688或紅57至【吉林路底】(停靠吉林路)。

3、騎乘YouBike：

從YouBike捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到林安泰古厝站。

►白白胖胖也是一種美