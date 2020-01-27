「國家警光獎」方定工大學畢業再考警大　等分發前環遊世界80天

記者邱中岳／台北報導

北市刑大1名刑事分隊長，原本在中山大學攻讀生命科學，但認為畢業後要待在研究室太無聊，所以畢業後投筆從戎改考警大，警大畢業等分發時還環遊世界80天，希望能夠增廣見聞，在未來警職生涯有所應用。

從警4年多、31歲的刑事分隊長方定工，在中山大學就讀生命科學系，但大三時認為每天在實驗室做研究太無聊，與本身活潑個性完全不符合，所以在大三那年給自己1年時間考取警大。

▲刑事分隊長方定工在從警前環遊世界80天，獨自走遍世界20國。（圖／方定工提供）

方姓分隊長表示，當時因順利考取警察大學，在中山大學畢業後，隨即在9月份投入警大生活，但因警大作風宛如軍校，且生活要求相當嚴謹，與一般大學差異甚大，但方仍然給自己灌輸「既來之則安之」的觀念。

▲方定工（右）直言，自己個活潑對大學所學並無興趣，所以決定報考警大面對挑戰。（圖／方定工提供）

而警大畢業後的方定工，在等待分發的3個月內給自己一個目標，安排80天的環遊世界旅行，主要去過印度、埃及、冰島等20多個國家，方表示，希望透過旅遊增廣見聞，而因一個人環遊世界，對於日後警職工作也培養出抗壓性以及適應力。

▲方定工（左三）在刑大專門辦理詐欺案件，曾經從車手追到位於大陸的幕後金主。（圖／方定工提供）

「2019國家警光獎詐欺類最年輕得主」的方定工也表示，最擅長辦理詐欺案件，其中有一件印象最深刻的詐騙集團，光追查時間就長達一年，從最底層的車手到車手頭，最後追到車手集團老闆、大陸幕後金主以及地下匯兌業主。

而方定工在警職生涯4年多來，曾經辦過延宕19年未破的「竊盜殺人案」、詐欺集團、販毒集團以及黑幫組織等案件，他透露，現在的警察工作最大的壓力來自「績效」，但績效多不代表品質好，希望警察未來能夠朝「精緻偵查」努力，維持案件一定的品質。

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