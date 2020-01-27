32歲媽「抽根菸享受個人時光」　11月大男嬰溺斃滿水浴缸

▲美國田納西州的32歲媽媽李奧納多（Lindsee Leonardo）不慎讓孩子在浴缸裡溺死。（圖／Knox County Detention Facility、免費圖庫LibreStock）

記者吳美依／綜合外電報導

美國田納西州發生一起悲劇，32歲的李奧納多（Lindsee Leonardo）正在替2個孩子洗澡，中途突然想去外頭抽菸「享受個人時光」，竟離開浴室長達10分鐘，回來時發現11個月大的兒子已在裝滿水的浴缸裡溺斃。她供稱，2歲大的孩子將水龍頭轉開，才會發生意外，但仍被指控虐童與一級謀殺罪。

綜合WVLT、Q13 Fox新聞報導，李奧納多8日晚間替孩子洗澡，中途卻把幼童與嬰孩留在浴室，到外頭抽一根菸，聽了2首歌，享受「個人時光」（Me Time）。她10分鐘以後回來，卻發現11個月大的兒子背部朝下漂浮在裝滿水的浴缸中，已經沒有生命跡象。

▲李奧納多表示，是因為年紀較大的孩子轉開水龍頭，才會導致小兒子在浴缸裡溺斃。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

據了解，男嬰被緊急送醫，隔天仍不治身亡。《今日美國》（USA Today）報導，李奧納多向警方供稱，她一離開，2歲的孩子就將水龍頭轉開，繼續放水，把整個浴缸裝滿，因此才會釀出悲劇，但仍被指控一級謀殺、嚴重虐待兒童。

孩子的父親布蘭登（David Brandon）表示，他簡直悲痛欲絕，「說實話，我現在甚至不知道如何思考或感受這一切，只能樂觀祈禱這種事不再發生在任何人身上。」

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