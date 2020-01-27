蠢媽「拍女兒裸照」交到洋男友！　遠飛澳洲開啟「性奴地獄生活」

▲虐待示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

菲律賓一名女子先前在交友軟體上，認識一名有戀童癖的澳洲男子，更發送自己分別為7歲和10歲的女兒的裸照，藉此吸引男子的注意；隨後她更帶著小孩遠赴澳洲與該名男子同住，但兩個小孩卻就此展開遭受性侵虐待的生活。事情爆發之後，該名澳洲男子畏罪自殺，而菲國女子則是被判處10年徒刑，刑期屆滿後將會被遣返回國。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在2018年，該名菲國女子靠著約會軟體，讓試了一名住在澳洲的男子，兩人透過網路約會之後定下了婚約，但這時男子卻開始要求要看菲女兩個女兒的裸照，理由竟然只是因為「他喜歡小女孩」。

菲國女子不敢違背要求，竟然真的發送女兒的裸照，更舉家搬到澳洲跟這名變態男子同住，並在抵達澳洲的第一天，就默許男子跟女兒發生性行為；在之後的日子當中，即使兩個女兒哭求停止，她跟小孩都被強迫拍攝性愛影片。

報導中指出，兩個小女孩的思想已經嚴重受到影響，當警方詢問他們陰道的用途是甚麼，但得到的回答卻是「為了爸爸的手」；而菲國女子在接受調查時則表示，她有曾經想要制止，但是卻得到更嚴重的虐待行為。事情爆發之後，該名變態男子則是畏罪自殺，而菲國女子則是被法庭判處10年徒刑，服刑完成後會被驅逐回菲律賓。