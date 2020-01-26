「全世界最偏遠」293人定居的海島！距離美洲3360公里　每年僅2艘船能到達

▲特里斯坦－達庫尼亞是全世界最偏遠「而有人居住的離島」。（圖／翻攝自維基百科）

記者趙蔡州／綜合報導

南大西洋就有一座與世隔絕的島嶼特里斯坦－達庫尼亞（Tristan da Cunha），它是全世界最偏遠「而有人居住的離島」，島內人口僅293人分布在7個不同姓氏的家族中，距離南非2816公里、距離南美洲3360公里，因為島上沒有建設機場，當地對外交通只有每年2次，從南非開普敦出發－折返的航班。

特里斯坦－達庫尼亞與另外2個聖赫勒拿、阿森松共同組成一個行政體系，屬於英國的海外領地之一，原本稱為聖赫勒拿及其附屬島嶼，直到2009年9月1日才改名，全稱「聖赫勒拿、阿森松與特里斯坦達庫尼亞」，其中特里斯坦是全世界最偏遠而有人居住的離島。

▲特里斯坦－達庫尼亞距離南非2816公里、距離南美洲3360公里。（圖／翻攝自維基百科）

特里斯坦－達庫尼亞距離南非2816公里、距離南美洲3360公里，它與幾個無人島共同組成群島，島嶼面積為98平方公里，群島最高點為火山瑪麗皇后峰，該群島為海洋性氣候，「氣溫不高，四季不分明，常年大雨，少有晴天」，長年吹著強勁的西風。

特里斯坦1506年被葡萄牙航海家發現，荷蘭船隊1643年在該島嶼進行補給，成為第一個有記錄登陸該島的船隻，儘管荷蘭一度決定開發該島用作基地，但隨後考慮到缺乏安全的港口、加上建設困難而放棄，後續由英國軍隊1816年占領該島，用於阻止法國人營救拿破崙（聖赫勒拿）。

▲島上醫療條件有限，若要進行外科手術，必須把病人運到南非開普敦。（圖／翻攝自維基百科）

英國人威廉1817年帶著妻子和孩子到該島定居，此後的幾年間陸續救了幾個船難逃生者，包含數名船員與5名婦女，雙方通婚生下的後代，就是如今該島的居民。特里斯坦2016年人口有293人，儘管分布在7個不同的姓氏，但他們相互之間都有血緣關係。

由於在小規模的人群中實行內婚制，導致島內居民的健康問題較大，如遺傳性青光眼、氣喘，加上島上醫療條件有限，若要進行外科手術，必須把病人運到南非開普敦，但島上沒有機場。對外交通只有每年2次，從開普敦出發的航班，或是開船到聖赫勒拿轉乘飛機，儘管如此該島的居民仍沒有選擇離開，甚至能自給自足、很少向英政府求援。