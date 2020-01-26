居然有AIP！越南民間自製「微型潛艦」　成功潛航水下60公尺

▲越南微型潛艦Truong Sa-01。（圖／翻攝自kienthuc）



記者林彥臣／綜合報導

潛艦國造是總統蔡英文堆動的重要國防政策，但是在越南潛艦國造卻是民間就能自己來！他們已經成功測試潛航了一艘微型潛艦，下潛深度可達到60公尺，盡管這樣的潛艦距離實戰還有很大一段距離，但是這樣的技術突破，也讓周邊國家必須正視微型潛艦的發展。

綜合越南媒體報導，越南民間自製的潛艦叫做Truong Sa-01，由河內大學前船舶工程學教授阮國華（Nguyen Quoc Hoa音譯）主導建造，長5.8公尺，寬1.7公尺，潛航深度可達60公尺，柴油發動機可連續運作18小時，最大航距800公里，甚至還配備AIP（Air-Independent Propulsion）絕氣動力系統。

事實上Truong Sa-01早在2014年建造完成的消息就已經曝光，但是當時由於越南國防部與地方相關單位無法批准相關的公海試航作業，所以主要還是以越南內部水域進行試航。

▲越南微型潛艦Truong Sa-01內裝。（圖／翻攝自騰訊）



根據陸媒分析，Truong Sa-01的建造獲得越南政府與軍方廣泛支持，所以看起來不像是「愛好者玩票」性質的計畫，在內裝部分所搭載的氧氣供應系統、空氣過濾系統、長波電台、導航雷達、水下攝像頭和GPS等多種設備，很多都是從南韓採購而來，距離實戰功能還差得很遠。

但是如果越南官方接手研究Truong Sa-01，並引進國外技術，軍用微型潛艦的技術，確實是周邊鄰國必須正視的一項軍用技術突破。

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