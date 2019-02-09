▲一把火燒48年不滅！中亞沙漠「地獄之門」奇景，30米深洞窟狂噴詭炎。（圖／翻攝自維基共享資源／下同）

國際中心／綜合報導

位在中亞的土庫曼想必許多人都相當陌生，但當地其實有一處相當美麗的特殊人造景觀，原來土庫曼國土面積有80%被卡拉庫姆沙漠所覆蓋，而在沙漠的中心有一處充滿火焰的巨大坑洞，外界給予它一個響亮封號叫做「地獄之門」，而這個景觀則是前蘇聯一名工程師意外造成的。

根據資料顯示，土庫曼在1971年時仍是蘇聯的領土尚未獨立，前蘇聯地質學家及工程師前來進行資源探勘，原本他們認定這裡可能挖到藏量龐大的油田，結果卻鑽出了充滿天然氣的洞窟，鑽頭和斟探營所在的地面也因此崩塌成坑，變成一個直徑近70公尺、深度約30公尺的巨大坑洞。

洞窟崩塌後天然氣與有毒氣體就開始不斷向外擴散，當時地質學家考慮後決定點燃天然氣，避免有害氣體對附近的居民造成健康上的損害，地質學家們預測火焰數天內就會因為天然氣燒光而熄滅，但沒想到火焰自當初後就一直燃燒至今48年，甚至變成了土庫曼知名的觀光景點。

儘管這個「美麗的錯誤」賦予了當地全新的觀光價值，但是從生態保護及資源使用的角度來看，「地獄之門」顯然是環境破壞與資源浪費的大殺手，每年至少燒掉價值上百億美元的天然氣，土國總統別爾德穆哈梅多夫2010年4月也特別造訪此地，試圖阻止烈火持續延燒下去，但至今仍未找出有效方法阻止。

土庫曼的前身是蘇聯一個中亞地區加盟共和國，1991年蘇聯瓦解之後成為獨立國家，全境大多是海拔200公尺以下低地，80%的領土被卡拉庫姆沙漠覆蓋，這裡是世界上最乾旱的地區之一，日夜和冬夏的溫差非常大；但土國擁有豐富的天然氣（世界第五）和石油資源，石化工業也是該國的支柱產業。