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台北知名火鍋老闆「持刀逼簽本票」　警到場沒進來他嚇呆：寧賠百萬急搬家

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▲▼劉姓仲介遭火鍋店老闆持刀逼簽本票。（圖／記者羅志華攝）

▲劉姓仲介與台北知名火鍋店老闆認識4年，2人還住得很近，不料竟遭他持刀逼簽本票，讓他嚇得不敢再做仲介，寧願賠幾百萬也要賣屋搬家。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

台北某知名火鍋店，在網上好評不斷，劉姓老闆更以獎學金贊助工讀生，是眾人眼中的大好人，不料他竟因退租糾紛，於2018年7月間某晚，藉還鑰匙將劉姓仲介騙到店內廚房，並拿刀威脅他簽下100萬元本票。刑事部分，一審依恐嚇取財判劉老闆7月徒刑；民事部分，北院日前判劉老闆應賠50萬。劉姓仲介痛訴，經過此事，他嚇得就算賠售幾百萬，也要趕快搬家，免得再被劉老闆騷擾。

北院民事審理期間，律師表示劉老闆只是一時情緒失控，並不是真的要害劉男，二審法官延遲判決，就是要考量民事和解的結果，劉老闆實在不想被關進去，願以50萬元與劉男和解。

但劉男在庭上痛訴，劉老闆知道他的住處，挾持期間還威脅對他家人不利，他不明白為何幫忙協調退租，會讓劉老闆如此抓狂，事件後，他不敢再從事仲介工作，家人進出也怕得不得了，目前已計畫賣屋搬家，即使要賠售幾百萬（行情沒幾年前好），他也不想再被劉老闆騷擾，先前他求償200萬，現在降到100萬已是底限。

但律師求情道，劉老闆連50萬都還要找人借才能湊出來，已無法再高，且若真讓劉老闆關進去，未來很多事情「很難講」，法官也幫忙勸和，希望劉男能再降一些，更擔心他的安危「說不定劉老闆關進去，會認識一些壞人…」，和解對大家都是最好的結果。

但劉男鐵了心要討公道，表示劉老闆在新北都能買4000多萬的房子，100萬對劉老闆來說只是「願不願意」，不是「能不能」，且當初提起訴訟，就下定決心要承擔風險，他已計畫搬家，就算法院最後判賠不到100萬，他也希望藉派決給劉老闆一個教訓。

劉姓仲介庭外接受《ETtoday新聞雲》訪問，表示他與劉老闆認識4年多，還仲介他承租同社區的房子，因劉老闆於2018年間在新北置產，要提前退租，便請他向房東溝通，看是否能免去1個月租的違約金，在他的協調下，房東也欣然同意，正當一切看來都十分順利，卻因一件小事，讓劉老闆開始抓狂…。

劉姓仲介交屋前，發現浴室裡的蓮蓬頭及澡盆有些破損，便向劉老闆建議交屋前修好，對房東也好交代，不料劉老闆認為仲介在刁難他，索性回嗆「一個月違約金不要也罷」；劉男不願與客戶撕破臉，好說歹說要幫忙處理，但劉老闆認為他在找麻煩拒絕溝通，交屋時，劉老闆也因此付了1個月違約金，正當劉男以為一切結束時，劉老闆卻向他嗆道，「你這樣刁難我，走著瞧！」，這句話也成了劉男惡夢的開始。

劉老闆於2018年7月13日，傳訊要劉男來拿鑰匙，並嗆說「我現在很生氣，打了幾百把」，劉男驚覺不對勁，出發前還向妻子交代「我要去找客戶拿鑰匙，對方很生氣…」，不料劉男一進火鍋店廚房，就被工讀生架住，劉老闆更拿刀威脅、搶走手機，逼他簽下100萬元本票，還要他去仲介店裡拿錢；劉男急中生智，說要找妻子拿錢過來，在電話內暗示她報警，並趁隙錄音。

要命的是，警方到場後，竟只在火鍋店營業區張望，根本沒進廚房，而劉老闆也趕緊上前「招呼」，劉男見劉老闆走出廚房，心想應該是警察到了，等他回來後，便趕緊簽本票應付、要找警察求救，劉老闆還向劉男溫情喊話，「你明天拿10萬來，我本票就還你，你要相信我的為人」；劉男重獲自由後，發現警察已經離開，驚嚇之餘，趕緊回家警告家人。

劉男回憶，與劉老闆認識4年，看他經常給工讀生獎學金、又有信仰，原本對他印象極佳，卻在某次聽劉老闆抱怨火鍋店不好賺時，偶然得知他賺錢「另有門路」，當下才驚覺，也許自己對劉老闆的認識不夠深入…，現在他只希望能盡早搬家，確保家人的平安。

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