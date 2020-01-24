　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

大陸「背心院士」高伯龍　一生爲雷射陀螺旋轉

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼背心院士高伯龍，是大陸雷射陀螺儀的奠基人。（圖／翻攝自央視）

▲背心院士高伯龍，是大陸雷射陀螺儀的奠基人。（圖／翻攝自百度）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍的潛艦、驅逐艦等軍艦能夠在大海中順利定位航行，都離不開手掌大小的精密儀器「雷射陀螺儀」，這背後的工程都奠基於人稱「背心院士」的高伯龍，他在1971年獲得2張來自錢學森的小紙片，得知雷射陀螺儀的大致原理後，逐步破譯，並且研發出中國第一部雷射陀螺儀。

1971年中國在技術層層封鎖的情況下，2張神秘小紙片遞到了中國國防科大，很少人知道這2張小紙片來自錢學森，上面寫著雷射陀螺儀的大致原理，這成為當時的技術基礎，研發難度如同讓一個沒見過火箭的人去設計火箭。

高伯龍畢業於清華大學，憑藉著異於常人的數學物理分析能力，用了1年半的時間就從理論上破譯了「錢學森密碼」，為了讓雷射陀螺儀能夠盡快走出實驗室，高伯龍以實驗室為家，每天工作15個小時，經歷過無數次失敗後，1994年11月，中國第一部雷射陀螺儀工程化樣機誕生，中國繼美、法、俄之後第4個能夠獨立研發雷射陀螺儀的國家，中國在目前為止，仍是唯一一個把「四頻差動雷射陀螺儀」運用到武器裝備上的國家。

▲▼背心院士高伯龍，是大陸雷射陀螺儀的奠基人。（圖／翻攝自央視）

▲高伯龍穿著背心的畫面廣為流傳。（圖／翻攝自央視）

2013年，一張高伯龍穿著背心工作的畫面廣為流傳，網友稱他，「穿著5塊錢的背心，幹著上億元的大事」。

高伯龍1928年出生於廣州南寧，1947年考入清華大學物理系，1971年，在錢學森教授建議下，調任到國防科技大學應用物理系從事雷射相關研究，1997年，高伯龍當選中國工程院院士，2017年12月6日，高伯龍在長沙逝世，享年89歲

 
ET快訊
武漢肺炎爆發！「4款口罩效果」大PK　這2種無法抗病毒
楊蕙如神隱1個月現身！貼照片嗆邱毅「我們一直跟在你身邊」
武漢肺炎源頭找到了！野味市場價目表曝光「活孔雀一隻500」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「Su-57隱形戰機」第一個客戶是阿爾及利亞　預計2025年完成交機

油彈補給艦武夷艦「空壓機炸裂」　2士官受傷1人內臟破裂

日本首位女性自衛官接受潛艦培訓　預計一年後分發潛艦部隊

伊朗西側邊境發現6架F-35隱形戰機　俄製「貨櫃雷達」號稱看見一切

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母「伊莉莎白女王號」問題多

美國海軍為戰艦裝SPY-6雷達　可對抗中俄反艦飛彈

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

撞臉吳怡農！靦腆帥警拍宣導片 「明星臉」巡官當主角...詢問度破表

陸客父母帶發燒童「拒隔離逃院」　高市證實：研判流感，已出境

萌翻！全台首間史努比主題飯店 造型拖鞋、絨毛玩偶都可帶回家

陳美鳳開深V出席尾牙　新年新希望「我要一個伴，不是絆腳石」

郭台銘憂心生育率...0到6歲公司養！　每位「鴻海寶寶」月補助1.5萬拚做人

一站式走春衝義大！　瘋18層樓天旋地轉、20人電競VR　精品祭出超殺優惠

「Su-57隱形戰機」第一個客戶是阿爾及利亞　預計2025年完成交機

油彈補給艦武夷艦「空壓機炸裂」　2士官受傷1人內臟破裂

日本首位女性自衛官接受潛艦培訓　預計一年後分發潛艦部隊

伊朗西側邊境發現6架F-35隱形戰機　俄製「貨櫃雷達」號稱看見一切

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母「伊莉莎白女王號」問題多

美國海軍為戰艦裝SPY-6雷達　可對抗中俄反艦飛彈

快訊／墨西哥出現首個「新型冠狀病毒」疑似案例　患者曾去過武漢！

2個月大女嬰「喝下50多度白酒」！　家長：誤當成涼開水沖泡奶粉

翁章梁率隊慰勉春安辛勞　警消及協勤人員揪甘心

梳到手廢！媽幫雪橇犬吹毛「大噴雪」　網笑：看完好像過敏了

美中第二階段貿易談判　川普：納入香港民主運動

嘉義警製作春節疏運QR CODE　舒緩交通流量不打結

武漢肺炎驚傳「超級傳播者」！1人傳染14醫護　疾防控中心說話了

孔曉振拜託粉絲「別再召喚以前的電視劇」！　態度惹議…網批：真的很傷人

民雄分局27、28兩日　竹崎、梅山交流道高乘載管制

桃園抽查春節、元宵節應節商品　有95件不合格

水桶腰阿柴咬飯碗怒摔 眼神死瞪奴才：啊晚餐勒！？

軍武熱門新聞

伊朗邊境發現6架F-35　俄貨櫃雷達看見一切

阿爾及利亞擬軍購俄Su-57隱形戰機

武夷艦「空壓機炸裂」1人內臟破裂

解放軍成功竊取以色列「鐵穹」參數

日本誕生首位潛艦培訓女性自衛官

雷達「太敏感」一直叫　英千億航母問題多

美國海軍裝SPY-6雷達　抗中俄反艦飛彈

大陸「背心院士」高伯龍　一生爲雷射陀螺旋轉

兩岸開戰　美民調：16.5%會投降

星國軍方證實：A330載傷兵回國

軍事專家：TU-154絕非逗台日空軍玩

F-21戰機亮相印度航空展

美羅斯福號航母啟程前往亞太　結束「空窗期」牽制北韓

解放軍邊境怒嗆印度：不想打就滾　影片瘋傳

更多熱門

相關新聞

武夷艦「空壓機炸裂」1人內臟破裂

武夷艦「空壓機炸裂」1人內臟破裂

海軍油彈補給艦「武夷艦」（舷號530〉日前發生空壓機爆炸事件，造成2名士官受傷，其中一人輕傷，另一名則是內臟破裂出血，兩名傷者皆被送往左營海軍醫院急救，海軍已經針對這次事件檢討調查。

伊朗邊境發現6架F-35　俄貨櫃雷達看見一切

伊朗邊境發現6架F-35　俄貨櫃雷達看見一切

台灣能抵禦中子彈嗎？

台灣能抵禦中子彈嗎？

解放軍成功竊取以色列「鐵穹」參數

解放軍成功竊取以色列「鐵穹」參數

解放軍邊境怒嗆印度：不想打就滾　影片瘋傳

解放軍邊境怒嗆印度：不想打就滾　影片瘋傳

關鍵字：

高伯龍背心院士雷射陀螺儀軍武大陸軍武

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 武漢肺炎 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 開票結果 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

武漢肺炎源頭找到了　野味市場價目表曝光

武漢女狂嗑退燒藥成功入境法國！

再告謝和弦、莉婭　扣嫂反攻追加2罪

獨／「在不瘋狂」老闆怒掀洛克交往本本才離婚

「抽中250萬」！鴻海尾牙他最衰...因趕高鐵錯失大獎

不斷更新／武漢肺炎北京市再增4例確診！

犧牲市府員工　柯文哲拆重慶高架

醫診發燒幼童需隔離　陸客父母竟攜子落跑

外送員上樓冷回1句話　流產女心碎：邊吃邊哭

國外3C達人與YouTuber異口同聲　iPhone 12 有新色取代「夜幕綠」！　

陸專家揭「關鍵溫度」能殺死冠狀病毒

玻璃桌上煮火鍋爆裂　湯血噴一地

短髮櫻花妹「整形級剪髮」前後對比曝光網看傻

命理師掛保證...鼠年出生一生順遂

搭高鐵聽見「狂咳」！她氣炸：什麼心態？

更多

最夯影音

更多
總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？

總統級賀歲片馬英九當一日外送員　一脫口罩OL全嚇呆：可以加點嗎？
魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

魔術師街頭整人...大鬧原住民部落 吹一下！「指揮棒→大蛇」嚇歪觀眾

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

就在今晚！鳳九東華虐戀Start～　《枕上書》高偉光開撩迪麗熱巴

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

刺青哥收床罩！駕駛秒開走＋報警 哭「他要打我」...畫面曝光網笑翻

撞臉吳怡農！靦腆帥警拍宣導片 「明星臉」巡官當主角...詢問度破表

撞臉吳怡農！靦腆帥警拍宣導片 「明星臉」巡官當主角...詢問度破表

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面