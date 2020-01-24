大陸「背心院士」高伯龍　一生爲雷射陀螺旋轉

▲背心院士高伯龍，是大陸雷射陀螺儀的奠基人。（圖／翻攝自百度）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍的潛艦、驅逐艦等軍艦能夠在大海中順利定位航行，都離不開手掌大小的精密儀器「雷射陀螺儀」，這背後的工程都奠基於人稱「背心院士」的高伯龍，他在1971年獲得2張來自錢學森的小紙片，得知雷射陀螺儀的大致原理後，逐步破譯，並且研發出中國第一部雷射陀螺儀。

1971年中國在技術層層封鎖的情況下，2張神秘小紙片遞到了中國國防科大，很少人知道這2張小紙片來自錢學森，上面寫著雷射陀螺儀的大致原理，這成為當時的技術基礎，研發難度如同讓一個沒見過火箭的人去設計火箭。

高伯龍畢業於清華大學，憑藉著異於常人的數學物理分析能力，用了1年半的時間就從理論上破譯了「錢學森密碼」，為了讓雷射陀螺儀能夠盡快走出實驗室，高伯龍以實驗室為家，每天工作15個小時，經歷過無數次失敗後，1994年11月，中國第一部雷射陀螺儀工程化樣機誕生，中國繼美、法、俄之後第4個能夠獨立研發雷射陀螺儀的國家，中國在目前為止，仍是唯一一個把「四頻差動雷射陀螺儀」運用到武器裝備上的國家。

▲高伯龍穿著背心的畫面廣為流傳。（圖／翻攝自央視）



2013年，一張高伯龍穿著背心工作的畫面廣為流傳，網友稱他，「穿著5塊錢的背心，幹著上億元的大事」。

高伯龍1928年出生於廣州南寧，1947年考入清華大學物理系，1971年，在錢學森教授建議下，調任到國防科技大學應用物理系從事雷射相關研究，1997年，高伯龍當選中國工程院院士，2017年12月6日，高伯龍在長沙逝世，享年89歲