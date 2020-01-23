馬尾網紅開箱吃蝙蝠　一口咬下爆「黃色漿汁」...下秒立刻吐出：超級苦！

▲大陸一位女網紅挑戰吃蝙蝠。（圖／翻攝自Youtube／暴躁綿羊寶寶）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎病原確認來自野味，《新型冠狀病毒肺炎診療快速指南》指出，自然宿主可能是蝙蝠，然而實際上，近年來「吃蝙蝠」的行為多有發生，大陸網紅「暴躁綿羊寶寶」就曾分享食用經驗。她在影片中直接開箱蝙蝠乾，水煮後一口咬下，驚呼「真的超級苦超級苦，味道確實有點難吃。」

儘管17年前肆虐全球的SARS就被證實，病源來自菊頭蝙蝠，但近年來人類仍再不斷「嘗鮮」。在bilibili平臺擁有8.3萬按讚量的「暴躁綿羊寶寶」，就曾於去年6月在Youtube分享影片，稱「我應該是第一個在youtube吃蝙蝠的女生吧！」

影片一開始，她先是拆封包裹，一邊尖叫一邊拿出蝙蝠乾，並大呼「好臭啊！」，隨後直接開吃，「有點苦！反正我剛咬進去的口感很奇怪，肉是白色的。」

「我覺得這麼生吃感覺好殘忍」，馬尾網紅說完後，隨即將蝙蝠乾放進沸水中煮，期間多次表示「好殘忍」、「房間有股好難聞的味道」。煮了一段時間後，蝙蝠浮了起來，她撈出後吃了翅膀的一塊肉，「真的超級苦超級苦，味道確實有點難吃。」

之後她再度咬了一大口，但下秒立刻整塊吐出，「牠裡面留了那種黃色的漿出來，內臟裡面咬開是一層那個漿，果然蝙蝠還是要直接生吃活的那種會比較好。下次我要去找那種做好了的蝙蝠肉，試一下是什麼味道。」該段影片目前在bilibili已經無法搜索。

▼ 馬尾網紅多次驚呼好殘忍。（圖／翻攝自Youtube／暴躁綿羊寶寶）

除了「暴躁綿羊寶寶」，網路上流傳了不少吃蝙蝠的影片，台灣網紅蔡阿嘎也曾在Youtube分享挑戰影片。該部作品分享於2018年1月，蔡阿嘎在帛琉吃水果蝙蝠湯，「翅膀有點像在吃膠原蛋白，滿肥美的耶，有種鴨肉的感覺，沒有不好吃，但也沒有好吃。」目前該影片已關閉留言功能。

▼ 蔡阿嘎曾挑戰在帛琉吃水果蝙蝠湯 。（圖／翻攝自Youtube／蔡阿嘎Life）

武漢同濟醫院專家組22日公佈的《新型冠狀病毒肺炎診療快速指南》指出，經過病毒序列比對分析，推測新型冠狀病毒病的自然宿主可能是蝙蝠；在從蝙蝠到人的傳染過程中很可能存在未知的中間宿主媒介。