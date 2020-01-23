澳洲野火燒出「驚奇發現」　6600年水產養殖系統出土…石屋散落驚呆考古家！

▲澳洲野火燒出6600年前水產養殖系統。（圖／翻攝自推特@UVic Anthropology）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲野火延燒多日，在近日開始降下大雨後得到些許緩解，然而多數地區植被遭到破壞，其中在東南部的維多利亞省生態受到重創，當地原以原住民文化著稱的布吉必姆國家公園（Budj Bim National Park），也因為遭到大火焚燒，在火勢緩和後，管理員卻驚見6600年前澳洲原住民的水產養殖系統以及多間石屋。

綜合外媒報導，布吉必姆國家公園過去存有許多原住民文化，包括當地原住民貢迪吉馬拉人（Gunditjmara）的生活遺跡，都被完整保存。聯合國教科文組織（UNESCO）2019年將布吉必姆文化景觀列入世界遺產名錄，並提到「布吉必姆文化為貢迪吉馬人的文化傳統、知識、創造力提供了許多證據」。

過去考古學家都知道布吉必姆文化都存有水產養殖系統，但卻遲遲沒有完整的考古證據，直到近期這場野火，讓外部的植被被破壞後，這座古老的水產養殖系統在出現在世人面前，野火在布吉必姆國家公園富附近至少蔓延790公頃。

澳洲非營利組織「Gunditj Mirring傳承者原住民公司」（Gunditj Mirring Traditional Owners Aboriginal Corporation）專案經理羅斯（Denis Rose）表示，這個新發現的水產養殖系統比推估紀錄的面積還要大，長度約25公尺。羅斯表示，接下來將著手針對這個「新出爐」的遺產進行調查，考古新的發現，因為這項系統為當時原住民帶來生活的延續，後來也成為現代生活的推手。