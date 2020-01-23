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啪一半「茄子腫脹」奔醫院！急救下體人數暴增　英醫曝拖延後果：彎90度

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▲▼男子,陰莖,下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2019年在英國需要進行陰莖修復手性的男性，比2014年和2015年高出38%。（圖／取自免費圖庫Pixabay，為示意圖。）

記者曾羿翔／綜合報導

許多人很享受性生活，但有時過度激烈的動作，卻很有可能會帶給男性致命性的傷害。根據英國一項統計顯示，2019年因為激烈性事而導致陰莖斷裂的案例創下紀錄，一共有164名男性到院接受過修復下體手術，一般遇到這種情況，男性生殖器官會有立即性的疼痛跟腫脹，甚至是在受傷時發出聲音，但因為許多患者羞於開口，實際受傷人數被認為更高。

根據《太陽報》和《每日郵報》報導，2019年在英國需要進行陰莖修復手術的男性，比2014年和2015年高出38%，一共有163名男子接受過該手術，人數創下歷史新高。一名專家表示，因為這種情況實在太尷尬，甚至是羞於就醫，所以實際受傷男性被估計有更多。

報導中指出，當男性生殖器官在充血狀態下，其內由膠原蛋白組成的白膜受到極大壓力時，就會斷裂並引起讓生殖器彎曲的情況，這時原本勃起的狀態會迅速消退，生殖器會變的腫脹跟疼痛；而這種情形通常出現在生殖器被推入固體表面，或有東西（或人）在上頭施壓。

英國泌尿科醫生戈登（Gordon Muir）表示，通常男性病患的生殖器會有瘀傷，就像茄子一樣，如果放著受傷部位不管，或是不進行手術將生殖器內的白膜縫起，很有可能會留下疤痕，從而導致佩羅尼氏病（Peyronie's disease，又稱陰莖硬結症），一般來說男性生殖器輕微彎曲是正常現象，但此病很有可能讓生殖器呈現90度彎曲的狀態，甚至是更加彎曲。

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