恬娃突爆哭：我真的很想死！　「資深藝人被罵爛咖」求蔡總統給表演平台

記者張筱涵／綜合報導

恬娃（范月娟）20日被網友爆料在完全不認識的陌生人婚禮現場到處側拍，並將未打馬賽克的新人照片發佈在臉書並說自己是主持人，此舉引起對方朋友不滿因此鬧上新聞版面。事後她將該貼文刪除並透過訪問正面承認錯誤並道歉，且求總統蔡英文能給資深藝人一個表演平台：「我們資深藝人是國寶！」

▲恬娃21日因臉書發文引起爭議。（圖／翻攝自范月娟（恬娃）臉書）

恬娃21日接受《中國時報》訪問，首先就鄭重低頭向新人和新人朋友們道歉，並解釋只是覺得新人和友人們站在一起拍照的那個畫面很美才會拍下來，至於被問到那為什麼要寫「自己是婚禮主持人」，她只說因為原本在隔壁主持尾牙，沒有拍下照片等等的，最後再次鄭重向被影響到的人們道歉。

▲恬娃向受到影響的人道歉。（圖／翻攝自范月娟（恬娃）臉書）

不過，訪問到一半恬娃突然情緒激昂地說：「目前很多資深藝人不但被人家看不起，說我們資深藝人過氣了、沒有用了、去死！叫我們去死啦～說我們是爛咖，什麼都有，講得都很難聽，所以我自己一直認為資深藝人還有很多資深藝人都跟我一樣還很健康，我們是中華民國台灣的國寶！」

接著透過鏡頭向總統蔡英文和準副總統賴清德喊話，恬娃希望政府能夠給資深藝人一個表演平台，話鋒一轉突然眼眶泛淚，提到已故的倪敏然大前輩是自殺死亡的：「我現在的心情就跟他一樣，我很想去死！我現在很想去死！」說到這裡又提到抗壓性堅強，所以不會做出傻事，只是還是希望政府能給資深藝人一個平台發光發熱。

▲恬娃希望政府給資深藝人基會。（圖／翻攝自范月娟（恬娃）臉書）

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