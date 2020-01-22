太神奇了！15歲少女罕病皮膚早衰「滿臉鬆弛如老婦」　整型後發生奇蹟！

▲皮膚早衰15歲罕病少女，從小被霸凌相當自卑。（圖／翻攝自微博／瀋陽杏林整形外科醫院）



記者董美琪／綜合報導

大陸遼寧省黑山縣農村一名15歲女孩小鳳，因罕見的皮膚早衰鬆弛症，長了一張60歲的臉，在遭受異樣的眼光、被排擠、被忽視了15年之後，她寫的一封信改變了自己的命運，最後終於在慈善團體和整形外科團隊協助下，找回少女應有的臉蛋及自信。

家住遼寧省黑山縣農村的小鳳（化名）是個特別的女孩，國中畢業後就開始只待在家裡，沒有選擇繼續讀高中。與一般同年齡愛玩愛鬧的少女不同，她幾乎不拍照，更不敢去人多的地方，這些都是因為有一張「特殊」的臉，今年剛過15歲的她，面容長得卻像60歲的老人。

據《看看新聞》報導，小鳳的父親王洪德回憶，在小鳳1歲多時，皮膚就鬆弛、下垂、褶皺增多，「全身皮膚都受到影響，伴隨年齡的增長，症狀越來越重。」經過診斷，她得的是皮膚早衰鬆弛症，遺傳自也患有此病的媽媽。

別人異樣的眼光，在小鳳幼小心靈裡留下的陰影，在學校總被霸凌，由於沒有朋友，父母出去工作時，她就和家裡養的鴿子為伴，餵食、說說話。一個偶然機會，她在網路上看到許多熱心助人的故事，抱著試一試的想法，向公眾寫了一封求助信。

▲15歲少女罹患罕見病，長了60歲的老婦臉。（圖／翻攝自看看新聞，下同）



幸運的是，這封特殊的求助信，被「郭明義愛心團隊」看到，決定幫助這個女孩。他們積極捐款、陪伴小鳳，聯繫醫學專家和醫院積極為她制定手術方案。

瀋陽杏林整形外科醫院得知後，也主動表達願免費為她動手術。由於小鳳的疾病是先天導致，皮膚鬆弛的早衰症狀無法通過藥物治療。專家建議，通過整形外科手術去除皺紋。

小鳳最後於2019年12月29日接受長達8小時手術。只見小鳳皮膚變得光滑年輕，完全沒有之前的老態，宛如不一樣的人，父母也激動上台，一家人感動得緊緊相擁。

小鳳開心的說，沒想到世界上真的有奇蹟。對此院方表示願幫負擔7成後續費用，小鳳可用善款做後續復原以及好好讀書。專家表示，小鳳新容貌可維持5到10年，未來還需要動第二次手術。

▼小鳳術後找回年輕肌膚。（圖／翻攝自微博／瀋陽杏林整形外科醫院）



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