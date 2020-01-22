帶小木屋按摩！美女員工嚇呆「沒有人按那個地方」　台中惡老闆強壓得逞

圖文／CTWANT

台中市1名在開發公司許姓老闆見員工A女頗具姿色，前年7月帶著她到其位於彰化縣大村鄉一間自住的小木屋，老闆要求A女一起進房間按摩，A女害怕失去工作只好順從，進入房間後沒想到老闆「獸性大發」，強要A女幫他口交、性侵，A女身心受重創離職並對老闆提出性侵告訴，雙方日前達成和解，老闆被輕判6個月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，前年7月許男帶A女到小木屋後，2人先在客廳獨處，許男突開口說「我全身酸痛，你之前在公司不是有幫我按摩過…」，A女不知如何拒絕，乖乖為許男作肩頸按摩，不久許男進一步要求進入房間內按摩，理由是「大腿很酸」，指定要按摩大腿內側，A女嚇到並說「沒有人按那個地方」，許男還色瞇瞇的說「放心，我不會對妳怎麼樣啦！」

A女只好乖乖跟許男進入房間內為其按摩大腿，約20分鐘後許男突一把將她摟住，再把她壓在床上脫下A女的外褲，許男把自己的外褲、內褲脫掉磨蹭，還趁勢以手捏女胸部，強逼A女為其口交得逞。

事後，A女身心受到重創還得到憂鬱症，趕緊辭掉工作，並對許男提出告訴。許姓老闆坦承犯行，經檢察官提起公訴，雙方已於日前和解，彰化地院判處許男6個月徒刑，可易科罰金。

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