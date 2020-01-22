　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

帶小木屋按摩！美女員工嚇呆「沒有人按那個地方」　台中惡老闆強壓得逞

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

許男利用職務叫女員工幫他口交，害女員工辭掉工作還得到憂鬱症。（圖／翻攝報系資料照）

圖文／CTWANT

台中市1名在開發公司許姓老闆見員工A女頗具姿色，前年7月帶著她到其位於彰化縣大村鄉一間自住的小木屋，老闆要求A女一起進房間按摩，A女害怕失去工作只好順從，進入房間後沒想到老闆「獸性大發」，強要A女幫他口交、性侵，A女身心受重創離職並對老闆提出性侵告訴，雙方日前達成和解，老闆被輕判6個月徒刑，可易科罰金。

判決書指出，前年7月許男帶A女到小木屋後，2人先在客廳獨處，許男突開口說「我全身酸痛，你之前在公司不是有幫我按摩過…」，A女不知如何拒絕，乖乖為許男作肩頸按摩，不久許男進一步要求進入房間內按摩，理由是「大腿很酸」，指定要按摩大腿內側，A女嚇到並說「沒有人按那個地方」，許男還色瞇瞇的說「放心，我不會對妳怎麼樣啦！」

A女只好乖乖跟許男進入房間內為其按摩大腿，約20分鐘後許男突一把將她摟住，再把她壓在床上脫下A女的外褲，許男把自己的外褲、內褲脫掉磨蹭，還趁勢以手捏女胸部，強逼A女為其口交得逞。

事後，A女身心受到重創還得到憂鬱症，趕緊辭掉工作，並對許男提出告訴。許姓老闆坦承犯行，經檢察官提起公訴，雙方已於日前和解，彰化地院判處許男6個月徒刑，可易科罰金。

更多 CTWANT 報導
【鼠年十大惡人2】愛聽被害人哀號　強酸「泡死」劈腿女友
63歲陳美鳳「登上英國媒體」！被封台灣最火辣阿姨　她曝凍齡8招
武漢肺炎／急診病患「武漢返台發燒」　新竹馬偕醫院回應了

ET快訊
武漢肺炎爆發！台人「黑心拉抬」N95口罩飆漲6倍　驚人價格曝
武漢肺炎「封城」！當地市長說話了
LINE推出「6款免費貼圖」 　新春賀歲拜年超方便
詐貸386億　潤寅楊文虎遣返台灣被聲押
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「三重富二代」欠政府4300萬！一拖14年　法官丟一句話嚇20分鐘繳清

帶小木屋按摩！美女員工嚇呆「沒有人按那個地方」　台中惡老闆強壓得逞

惡男打死人！他背景曝光「一個理由」　164萬補償金恐全民幫買單

「餵毒」9歲孫姪女！逼當3年性奴　新竹禽獸辯：我只有摸

全台60天已34人身亡！亂吸恐怖「強力搖頭丸」　死者最小17歲

「邪教聖師」驅魔打死信徒！行刑式凌虐叛教者　腳踹臉、甩巴掌影片曝光

影／讓「千金」自己蹲苦牢！潤寅楊文虎夫妻詐貸386億元逃美8月　調查局持槍押回台1人

風飛沙幫主當鎮代會主席　檢察官引《後漢書》：魚肉鄉民，以盜其欲

桃園工程師買新房！色邀心儀女參觀　仗體型優勢性侵判刑3年10月

快訊／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

潤娥澳門餐廳吃飯…點菜講中文！　「這裡有娃娃菜嗎」發音超標準

網紅自創賀歲曲《我說新年好》　俏皮可愛MV搭洗腦旋律迎鼠年

EXILE放浪兄弟戳中林志玲年曆　姐夫Akira笑瘋「謝謝大家支持 」

匿名截圖、掃描拍照直接翻譯　必學！8個LINE超實用小技巧

「在不瘋狂」游否希：不要當我們是塑膠！　怒掀「潛規則、刷粉絲卡、暗殺團員」有證據

「三重富二代」欠政府4300萬！一拖14年　法官丟一句話嚇20分鐘繳清

帶小木屋按摩！美女員工嚇呆「沒有人按那個地方」　台中惡老闆強壓得逞

惡男打死人！他背景曝光「一個理由」　164萬補償金恐全民幫買單

「餵毒」9歲孫姪女！逼當3年性奴　新竹禽獸辯：我只有摸

全台60天已34人身亡！亂吸恐怖「強力搖頭丸」　死者最小17歲

「邪教聖師」驅魔打死信徒！行刑式凌虐叛教者　腳踹臉、甩巴掌影片曝光

影／讓「千金」自己蹲苦牢！潤寅楊文虎夫妻詐貸386億元逃美8月　調查局持槍押回台1人

風飛沙幫主當鎮代會主席　檢察官引《後漢書》：魚肉鄉民，以盜其欲

桃園工程師買新房！色邀心儀女參觀　仗體型優勢性侵判刑3年10月

快訊／國3北上關西段「小白車噴出車道」　駕駛拋飛慘遭後車輾斃

太神奇了！15歲少女罕病皮膚早衰「滿臉鬆弛如老婦」　整型後發生奇蹟！

快訊／美國確診第一起「武漢肺炎」病例　華盛頓州男從武漢返美發病

台灣確診武漢肺炎病例　重症醫師寫下「10點拜託」

悲傷的眼睛像人類　印度驚見人臉羊　村民把牠當神拜！

「三重富二代」欠政府4300萬！一拖14年　法官丟一句話嚇20分鐘繳清

帶小木屋按摩！美女員工嚇呆「沒有人按那個地方」　台中惡老闆強壓得逞

惡男打死人！他背景曝光「一個理由」　164萬補償金恐全民幫買單

美國流感也爆發！這季已有6600死　包括39童「大多是B型流感」

過年貼春聯「最佳時機」曝光！　命理師：超過時間…恐衰整年

「武漢隔離病房」照驚傳外流！醫護全身防護衣　感染者：啐！

男持汽油衝高雄市政府找韓國瑜　企圖要自焚！遭駐警攔下帶走

社會熱門新聞

恐怖「強力搖頭丸」　全台60天已34死

邪教聖師打死信徒　凌虐叛教者

新竹男「餵毒」9歲孫姪女　逼當3年性奴

怕吃年夜牢飯　富二代20分繳清欠稅4300萬

硬要美女員工按摩　惡老闆趁機強逼「吹樂器」

國3關西段車禍　駕駛拋飛慘遭後車輾斃

街友逞凶打死人　164萬補償金恐全民買單

詐貸386億元逃美8個月　調查局押返潤寅老闆楊文虎

活春宮哥影片瘋傳　老婆氣：變全台最知名

請全民吃雞排　岔賭哥現身通化夜市

台中活春宮哥現身　悔：帶妹出場路...不熟又凍未條

男女當街活春宮　民眾驚呼太帥了

楊文虎詐貸386億潛逃美國　遭調查局押回

影／瓦斯罐炸！男「肉身護童」20日轉院

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 捷運環狀線 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

遊完武漢生病！台男「不戴口罩還說謊」護理師爆氣

台灣確診武漢肺炎！女台商「發燒9天」才回台

武漢肺炎台灣首例！南部女台商確診

武漢市長：外面的人不要進來！

雞排妹：我做到睡著！網紅瘋男釣出女神驚人發言

恐怖「強力搖頭丸」　全台60天已34死

春節「武漢陸客團」來台人數曝光

炎亞綸「8年好堅情」不離不棄阿本

女大生遇隨機殺人　頸部慘遭反覆切割

陸抗SARS專家：竹鼠可能是武漢肺炎源頭

「連燒9天」沒就醫　女台商：對當地醫療沒信心

張家瑋彎腰POSE「快掉出來」

KIMIKO交往5個月閃嫁！男友落淚求婚：妳跑不掉了

台人拉抬N95價格！狂飆6倍價格曝光

牧羊犬生出綠寶寶　飼主被真相驚呆

更多

最夯影音

更多
絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐

絕對吃不完！台南「聚寶盆意麵」 大碗60塊炸量：一個人能當三餐
英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

英國哈利王子出面了！回應「殿下頭銜遭除」：極度悲傷

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

小燈泡命案兇手王景玉3度逃死刑　高院認吃藥控制病情有教化可能

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

台灣一例確診！全民嚴防武漢肺炎　醫師親自教「洗手重點+口罩戴法」

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

麥當勞Kitty萬用置物籃超搶手！ 北部1.5小時售光...中南部還有

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面