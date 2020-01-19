罷免韓國瑜經費負擔問題　中選會：相信高市府不會為難選委會

▲高雄市長韓國瑜選後面臨罷免的危機。（圖／記者翁進忠攝）



記者陶本和／台北報導

針對高雄市長韓國瑜罷免經費負擔的問題，中選會19日指出，深信高雄市選委會的主委、總幹事及每位夥伴定會依法辦理選務，也相信高雄市政府亦會依法辦理、依法處理，更不會為難高雄市選委會的。

中選會表示，公職人員之罷免，由各級選舉委員會辦理，並準用公職選罷法第7條之規定，其中，有關直轄市、縣市長之選舉或罷免，依法係由中央選舉委員會主管，並指揮監督直轄市、縣市選舉委員會辦理之，相信高雄市選委會定會依法辦理該案的。

此外，中選會強調，無論是依地方制度法或公職選罷法等規定，直轄市長或縣市首長與直轄市或縣市議員之選舉、罷免，均屬地方法定的自治事項，依法係由直轄市政府、縣市政府編列經費辦理，遑論財政收支劃分法及預算法等相關規定，也甚為明確，「這點我們也深信高雄市選委會定會依法辦理外，更相信高雄市政府亦應依法辦理、依法處理，而不會為難高雄市選委會的。」

中選會表示，國家是由中央、地方共同組合而成，中央、地方兩者之間既要協力分工，也要履行各自的法定職掌，就選務辦理而言，也不例外，這才是真正的行政一體，讓彼此既分工又協力，進而做到依法行政、依法自治與依法辦理選務。