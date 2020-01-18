奇美博物館影子展唯一戶外作品登場　義大利影子大師與太陽最詩意的對話

▲奇美博物館「有影無影？影子魔幻展」，唯一一件戶外作品《此刻．永恆》18日全新登場，歡迎民眾參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美博物館「有影無影？影子魔幻展」自推出後受到許多民眾喜愛，唯一一件戶外作品《此刻．永恆》18日全新登場，由享譽國際的義大利影子大師法布吉歐．康納利（Fabrizio Corneli）來台現地創作，作品隨著太陽運行呈現上午與下午完全不同的光影之美，堪稱是「與太陽最詩意的對話」。

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奇美博物館「有影無影？影子魔幻展」最後一件作品《此刻．永恆》（JUST NOW FOREVER）18日正式亮相，館方表示，特別趕在農曆新年前完成作品，希望讓民眾過年來館走春時，感受新穎的光影藝術。上午博物館也舉辦充滿東方情調的春日茶會，歡迎從義大利遠道而來的藝術家，並邀請民眾在公園綠地踏青休憩，佇足欣賞這件光影之作。

戶外的影子創作難度極高，沒有可控制的穩定光源，必須掌握太陽的變化多端，尋找日光與影子之間存在的規律，而義大利藝術家法布吉歐堪稱是全球運用陽光創作影子的第一把交椅，透過複雜的數學邏輯計算日照時間，加上豐厚的美學文化底蘊，才得以完成饒富哲理、融入自然的藝術創作。

法布吉歐表示，作品是由一些小型的鋼件結構垂直矗立於牆上，透過太陽的軌跡在壁面描繪出影子，上午會出現「Forever（永遠）」及一隻飛舞的蝴蝶，下午則出現「Just（只是）now（現在）」，藉此呈現時光流逝中「瞬間的永恆之美」。為了創作專屬奇美博物館的作品，法布吉歐研究了台南經緯度與日照的關係，從發想到完成共耗時一年之久。

有趣的是，由於作品依附太陽而生，所以作品成影亦隨著日照時間而改變，藝術家可以精準算出「每年何月何日何時何分」擁有最清楚的成影。大體而言，每月21日上午、下午各有一個最佳觀賞時間（除了6、7月無法成影），其中又以2月21日和10月21日能夠看到最清晰的文字圖案。而2月21日十分接近奇美創辦人許文龍的生日，如同是送給許創辦人的生日禮物一般，令人欣喜。總之，此作會跟隨大自然一起呼吸，無論文字是否成影、是否扭曲變形或幻化為各種造型，都是民眾欣賞與觀察的驚喜。歡迎大家來奇美博物館戶外的台南都會公園荷花池畔，散步或野餐，慢慢感受作品隨著時間推進的趣味變化。

除了上述戶外作品，「有影無影？影子魔幻展」還有兩件作品也更新內容。最受網紅喜愛的「藍色鏤空立方體」換上新裝！由巴基斯坦藝術家阿妮拉．卡尤姆．阿嘎（Anila Quayyum Agha）所創作的《給自己的花－青綠色》，原是透過藍色鏤空立方體的中心光源，在天花板及白色牆面投射出滿滿的伊斯蘭圖騰影子，象徵伊斯蘭文化與各文化交會，沒有性別、種族與文化的隔閡。而去年阿嘎來台布展，從北到南看見許多樹林，映入眼簾的全是綠色，因此，她希望在原作中加入綠色元素，讓作品在漂洋過海來到奇美博物館後，有了融合台灣印象的獨特新生命。館方與阿嘎討論，決定在展覽前期保留作品原貌，展期中段再將作品的牆面塗為綠色，以符合藝術家的想法。而作品換裝後，瞬間從清新優雅的風格轉為色彩鮮明的個性美，更強烈的視覺體驗希望可以吸引民眾回流拍照打卡。

豪華朗機工的《流影》作品也推陳出新。該作結合聲光與機械科技，透過光球讓觀者在悠揚的悅音中感受光影變化。此波更新特別選用國際小提琴家、奇美藝術獎得主曾宇謙拉奏的《恩斯特：夏日最後玫瑰變奏曲》作為配樂，光點明滅隨著古典樂炫技的音符節奏變化舞動，民眾可以將光球視為舞伴，恣意遊蕩在旋律中與影共舞，享受一場虛實之間的感官饗宴。

「有影無影？影子魔幻展」匯集全球15組影子大師、共40件精采作品。全新發表的作品《此刻．永恆》座落於戶外園區，開放民眾自由欣賞。該展展期至6月2日止，地點於奇美博物館特展廳。