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超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

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記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區17日上午7時許發生一起車禍意外，一名駕駛開著白色的休旅車行經瓊林路與中環路口時，因為精神不濟打瞌睡，前後擦撞2台機車後仍未停下，直到衝上中央三角環撞倒號誌燈桿才停下，掉落的燈桿也砸到另一輛休旅車女駕駛，不料肇事的駕駛竟還在車上呼呼大睡，然警方全看傻眼。

▲▼新莊一名超狂駕駛整路「度估」，撞倒2機車及號誌燈桿仍在車內睡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲一名超狂駕駛整路「度估」，撞倒2機車及號誌燈桿仍在車內睡。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，28歲的林姓男駕駛當時開著一輛白色休旅車，從中環路往環漢路方向一路行駛，先是在40公尺外撞倒一輛機車（陳男，40歲）後，又撞著第二輛電動自行車（武女，44歲）一路往前，直到衝上中央中央三角環後，將號誌燈桿當場撞斷，對向一輛白色無辜的休旅車緊急剎車，仍躲不過從天而降的災劫，號誌燈桿從將休旅車的板金砸毀，陳姓女駕駛（43歲）嚇得奪門而出，另外一台小客車也遭受波及，這起車禍共造成2名騎士輕傷、5車受損，傷者送醫後無大礙。

警方到場後，肇事的林姓駕駛竟還在車上呼呼大睡，由於正值上班時間，現場交通一度大打結，而林男一臉恍神、精神不濟，疑似是疲勞駕駛上路才會釀禍，他不斷對員警說「想要睡覺」，初步排除酒駕可能性，詳細肇責仍待警方釐清，由於林男有肇事逃逸之嫌，全案將依公共危險方向移送偵辦。

▼號誌燈桿被撞斷砸落。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊一名超狂駕駛整路「度估」，撞倒2機車及號誌燈桿仍在車內睡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊一名超狂駕駛整路「度估」，撞倒2機車及號誌燈桿仍在車內睡。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼新莊一名超狂駕駛整路「度估」，撞倒2機車及號誌燈桿仍在車內睡。（圖／記者陳豐德翻攝）

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