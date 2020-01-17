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瘋電影／不完美的正義　白白布染甲烏

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文／賴賴

▲▼不完美的正義。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

難以想像當年黑人的生活是如何悲慘，美國白人真的很惡劣，那個時代真的可以感受林肯總統的偉大，這是真實故事，幾百幾千件中的一件令人高興的唯一，電影流暢好看，沒有煽情卻令人潸然淚下，那些無罪的死刑犯，能向上帝控訴這些不公嗎？平等自由何其可貴，這個禮拜要選舉了，看完有好多好多感觸。

這位黑人律師Bryan Stevenson真是人間菩薩，哈佛畢業的律師，怎樣也能賺個百萬年薪跑不掉，他卻挑了一個為死刑犯平反的工作，那些最不被世人重視，甚至唾棄的邊緣人，原來隱藏了這麼龐大的惡意秘密，美國人直到現在對待有色人種還是非常粗野，這個象徵和平以及歡迎移民的假象，原來說的都是錢，歡迎有錢的移民，有錢人必可獲得法律保障和平等對待，受教育了。

希望這些不公平的對待，能夠在修法後有所改善，所以說台灣真的是適合居住的地方，希望台灣人民能夠擁有最符合台灣需要的領導。電影非常好看，五顆星大推。

片　　名：不完美的正義
英文名稱：Just Mercy
類　　型：劇情
上映日期：2020-01-17
片　　長：136分鐘
導　　演：德斯汀克雷頓(Destin Daniel Cretton)
演　　員：布麗拉森(Brie Larson) 、 麥可B喬丹(Michael B. Jordan) 、 傑米福克斯(Jamie Foxx) 、 瑞夫史波(Rafe Spall) 、 小歐席亞傑克森(O'Shea Jackson Jr.) 、 提姆布萊克尼爾森(Tim Blake Nelson)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟

劇情大綱

《不完美的正義》故事改編自布萊恩史蒂文森獲獎無數的非文學類暢銷書籍，布萊恩史蒂文森(麥可B喬丹 飾)從哈佛大學法學院畢業之後，他婉拒了許多條件優渥的工作機會，他選擇前往阿拉巴馬州，在當地人權鬥士伊娃安斯利(布麗拉森 飾)的全力支持下，布萊恩致力於為受到司法誤判或是沒有能力雇請律師的弱勢族群提供適當的法律服務。

他甫到阿拉巴馬不久，就經手一項最具挑戰性的冤案：遭司法判處死刑的華特麥米利(傑米福克斯 飾)。他在1987年被控謀殺一名18歲的年輕女子，儘管有多項證據都可以證明他是無辜的，然而僅憑另一名有說謊動機的罪犯證詞，法官就將華特判處死刑。

在接下來的幾年，布萊恩竭盡所能地想要幫助華特與像他這樣受到司法不公平對待的囚犯，他不僅要努力建立犯罪嫌疑人與其家人對他的信心，布萊恩還同時身陷一個毫不隱瞞種族歧視、政治腐敗與充滿陰謀的司法迷宮中，阻擋在他面前的是一整個不公不義的龐大司法體制！

除了領銜主演的麥可B喬丹、傑米福克斯與布麗拉森外，主要演員還包括羅柏摩根、提姆布雷克尼爾森、瑞夫史波，小歐希亞傑克森、凱倫坎卓克等。

▲▼不完美的正義。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲攻讀心理的人權鬥士，是布萊恩史蒂文森律師一開始的依靠。

▲▼不完美的正義。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲影響到女生家庭孩子，因此出來租辦公室。

▲▼不完美的正義。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲所有的黑人死刑犯沒有被平反過，但五成以上是冤獄。

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