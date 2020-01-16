新年東區車潮湧現　信義警推交通快打即時監控路況

▲北市信義警方將在轄內推動交通快打制度，期能有效化解春節車潮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

信義警方為加強109年重要節日安全維護工作，因應春節連續假期前採買年貨、年節送禮人車潮湧現，評估將嚴重衝擊臺北市信義商圈及其他重要幹道交通，特別呼籲巿民多搭乘大眾運輸系統前往，並遵守交通指揮人員的指揮與疏導。

北市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（台北市調查處至基隆高架道路樂業匝道）調撥車道之措施，自1月17日周五起至1月22日星期三為止，提前並延後實施時段，調整後時段為16時至20時，警方亦派員配合進行交通疏導管制措施，以利有效疏導春節前車流，維持交通順暢。

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信義警方每天將加派警力下午14時至23時加強基隆路、忠孝東路、信義路及商圈周邊等幹道之路況查報，並加強掌握基隆路高架道路、環東大道及堤頂大道即時路況，若有事故發生，立即啟動交通快打機制進行交通事故即時排除。

信義警分局再度提醒無死傷僅、單純財損的車禍報案人，可先利用智慧型手機拍下事故現場全景與撞擊部位後，將車輛移置路邊不影響交通處，避免發生後方來車追撞或影響交通情形。

警方呼籲，請駕駛人平時應注意車輛保養、維護，並隨時收聽廣播電臺路況插播報導，行經基隆路、忠孝東路、松仁路、信義路及松高路等易壅塞路段時，如有事故請耐心等候，警方將盡速排除，共同維護交通安全與順暢。

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