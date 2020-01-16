　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新年東區車潮湧現　信義警推交通快打即時監控路況

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲北市信義警方將在轄內推動交通快打制度，期能有效化解春節車潮。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市信義警方將在轄內推動交通快打制度，期能有效化解春節車潮。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

信義警方為加強109年重要節日安全維護工作，因應春節連續假期前採買年貨、年節送禮人車潮湧現，評估將嚴重衝擊臺北市信義商圈及其他重要幹道交通，特別呼籲巿民多搭乘大眾運輸系統前往，並遵守交通指揮人員的指揮與疏導。

北市政府交通管制工程處規劃基隆路二段往南（台北市調查處至基隆高架道路樂業匝道）調撥車道之措施，自1月17日周五起至1月22日星期三為止，提前並延後實施時段，調整後時段為16時至20時，警方亦派員配合進行交通疏導管制措施，以利有效疏導春節前車流，維持交通順暢。

請繼續往下閱讀...

信義警方每天將加派警力下午14時至23時加強基隆路、忠孝東路、信義路及商圈周邊等幹道之路況查報，並加強掌握基隆路高架道路、環東大道及堤頂大道即時路況，若有事故發生，立即啟動交通快打機制進行交通事故即時排除。

信義警分局再度提醒無死傷僅、單純財損的車禍報案人，可先利用智慧型手機拍下事故現場全景與撞擊部位後，將車輛移置路邊不影響交通處，避免發生後方來車追撞或影響交通情形。

警方呼籲，請駕駛人平時應注意車輛保養、維護，並隨時收聽廣播電臺路況插播報導，行經基隆路、忠孝東路、松仁路、信義路及松高路等易壅塞路段時，如有事故請耐心等候，警方將盡速排除，共同維護交通安全與順暢。

【其他新聞】

►影／抓到了！嗆小燈泡媽：還有2個小孩可以動手　PO文女依恐嚇危安罪嫌送辦

► 影／變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

► 割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」　租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀

► 驚悚！2018台灣爆4件分屍案　迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
是你嗎？9-10月千萬發票有2人未領　10元奶茶中200萬也
ET民調／63.4％贊成罷免韓國瑜　44.2％後悔投他當高雄
「莒光甜心」勾已婚少校！清境跨年激戰　正宮破門氣炸
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

他神還原國中瞎妹參加畢業旅行 偷換房間、車上卡拉OK超懷念！

宣美表演遇暴雨…要求「撤掉遮雨棚」　跳一半「脫衣」陪觀眾一起濕！

3年未調！豪大雞排漲到75元 業者回應：因基本工資增加了

霸氣新娘「辣丟衝鋒槍」不扔扇！親友笑噴：希望不要常常撿到槍

半熟蛋嫩牛排丼、起司瀑布炸雞　激推超罪惡逢甲大學口袋美食！

看診插隊0告知！皮鞋哥接著視訊會議「全程撂英文」...他一看更火：好像很X

95％來自好市多！巧手人妻花半年完成「便當圖鑑」　網跪：好像日本媽媽

台大醫科錄取率變高！考「醫事人員」公費生...英文自然只要均標

尪曬十年挑戰照！太太「穿越時空」神凍齡　超強巫術刷爆3萬讚：你是好隊友

學測開考北台灣轉濕冷家長狂塞暖暖包　考生選5科都想「考75級分」

春節天氣趨勢曝！除夕後恐變天　彭啟明：會是有變化的年節

今年過年拒絕當沙發馬鈴薯　「利百代彩筆文創館」超巨型鉛筆＋老饕推薦美食等你來打卡

年前聰明大掃除　避開肩頸痠痛硬梆梆

高市府新年賀卡...刮開寫「恭喜發財，紅包拿來」！網全傻眼

勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

韓國瑜輸慘！　大學教授爸暴怒「把女兒趕出家門」…溫馨家庭崩壞撕破臉

太空人作弊醜聞3教頭下台　三冠教頭波奇無意復出帶隊

「薔薔是最老的」男生全猜錯！　7女星「掏身分證」公開真實年齡

洗水塔嚇見「90cm姐夫慘斷4截」　超噁真相曝…老司機臉綠：長知識了

農曆春節倒數！2大量販年前營業時間加碼　23日凌晨1:00前都還買得到

專訪／夏宇童12年毛孩「嘎逼」肺腫瘤3個月病逝　心碎：牠痛到24小時站著睡

獲國家生技大獎！「髮旺旺」還你亮麗秀髮　新春折扣超划算　手刀搶購就趁現在

資深控衛提格重返老鷹助拳「少主」楊恩　灰狼積極追求勇士羅素

跨年夜勾少校直奔摩鐵！莒光甜心嬌喘聲走廊迴盪　正宮門外直擊心碎：快開門

超狂駕駛「整路度估」撞倒2車、號誌燈桿…車內繼續睡　警傻眼：怎敢上路？

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

館長雞排來了　北中南6場地點曝

老闆當洗碗黑工、吃大麥克　苦讀拿到美電腦碩士

陸客自由行「歸0」　業者：會很慘

窮到母女共吃一碗滷肉飯！她拚上台大機械淚謝媽媽

2020「會找到理想工作」3星座　翻身機會來了！

烏魚子微波10秒炸開！她看「黑灰產物」嚇傻

環狀線春節後通車　荷包、時間全都省！

冷氣團來襲苗栗以北急凍　「越晚越冰」下探11℃

烘爐地看夜景！妹子頭暈一開口　他衝下山：不追了

男友家吃飯！一個衛生習慣卻被準婆婆碎念

麻古再推「芝芝草莓」　區域限定新品

吃小熊餅乾救無尾熊？家樂福小編證實

更多熱門

相關新聞

GAP新春優惠放到購物袋就5折

GAP新春優惠放到購物袋就5折

農曆新年將至，美式休閒服飾品牌GAP於今（16日）開跑「限時福袋任你裝」活動，全館包含正價與減價、超過千款商品皆享5折優惠，減價商品低至$168元起，民眾趁此時入手相當划算。

女孩吃起來！海苔養顏美容好營養

女孩吃起來！海苔養顏美容好營養

學歐美「堅果入菜」時髦又健康

學歐美「堅果入菜」時髦又健康

揭露2020最強斬男妝　清晰唇招人緣

揭露2020最強斬男妝　清晰唇招人緣

全國電子破盤電視洗衣機下殺萬元

全國電子破盤電視洗衣機下殺萬元

關鍵字：

信義警方交通快打新年

讀者迴響

發燒話題

開票結果 澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 尾牙 唇筆 黃寶慧 地震 波特王 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

老公腦幹出血！妻放棄CPR...提「1請求」醫淚崩

福原愛隱瞞孩子2件事！住台灣不說中文

踩防盜窗上大掃除！37歲女5樓墜下慘死

科技富豪日本偷情　老婆：我選擇放下

21公斤吳花燕醫院過世…弟弟回應了

勇者試喝「5毒蛇酒」：沒掛急診硬整天

快訊／陳師孟請辭監委！獲蔡英文核准

EXID哈妮「招牌瀏海」消失！近況曝光

57歲馬景濤當婚禮歌手…現身農村！商演價132萬

爆韓國瑜不喝酒睡不著　謝金河道歉

小蠻和邵翔回老家過年「從沒洗過碗」

高雄新開幕吃到飽2人同行1人免費

莒光甜心勾已婚少校！被抓包秒裝無辜：我是被騙的

陽台袋子頻掉落　夫妻見真相心軟

更多

最夯影音

更多
買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助

買「小熊餅乾」救無尾熊是真的！　家樂福小編證實：每盒都有捐助
既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

既熟悉又陌生...品牌圖案大考驗！「消防署logo」考倒路人：是警察局？

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

誰家小豬走失？見路人撲腿討抱抱 警協尋「幫找媽」...萌歪狂拍照XD

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

在地人激推！台南超高CP值炸雞　「棒棒腿」僅20元...脆皮肉嫩多汁

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

及時雨來了！墨爾本狂灌1個月雨量 澳洲消防局憂「山體滑動」引發山洪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面