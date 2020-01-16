美媒評比全球最棒國家　瑞士4連霸、日本第3

▲瑞士在該評比中得到最好總分。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國雜誌「美國新聞與世界報導」（U.S. News & World Report）與賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）華頓商學院（Wharton School）合作發表2020年「全球最棒國家」（Best Countries Report）報告，瑞典4連霸奪冠，美國排第7，亞洲國家則以日本第3最高，中國第15。

根據外媒報導，「全球最棒國家」自2016年起每年發表，「美國新聞與世界報導」說明，今年將73個國家列入評比，評分項目有9大項，包括探險、公民權、文化影響力、企業家精神、文化遺產、行動力、商業開放程度、權力、生活品質，每大項下又再細分項目。

調查機構訪問全球2萬548人，美洲、亞洲、歐洲、中東及非洲的36個國家，這些受訪者包括知識菁英、商業高層、普通民眾等，計算總分時，每項目的比重不同。報告提到，進行「全球最棒國家」評比是為了幫助公民、商業領袖及政策制定者更清楚世界對自己的國家觀感評價。

▲日本在評比中是亞洲國家之首。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

得分前10名依序為瑞士、加拿大、日本、德國、澳洲、英國、美國、瑞典、荷蘭、挪威。第15名的中國以「權力」項目得9.2分最高，「公民權」則得1.4分最低。

「全球最棒國家」助理管理編輯凱文（Kevin Drew）分析，美國在企業家精神及文化影響力兩項的得分很高，被視為最有權力的國家，但2016年起，美國獲得的全球信任度明顯降低。英國在4年來因脫離歐洲聯盟的爭論分歧，首度掉出前5名，全球信任度下滑的幅度也僅次於美國。

有近半數受訪者覺得世界各國的整體情形都在惡化，且認為貧富差距擴大、民族主義升高的人也越來越多。