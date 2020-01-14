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「美利堅號」兩棲突擊艦巡弋東海　F-35B上艦照曝光

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▲▼「美利堅號」搭載F-35B巡弋東海。（圖／取自U.S. 7th Fleet）

▲「美利堅號」搭載F-35B巡弋東海。（圖／取自U.S. 7th Fleet，下同）

記者林彥臣／綜合報導

美國海軍「第七艦隊」在臉書上發文指出，兩棲突擊艦「美利堅號」（LHA 6）已經離開母港佐世保，並在東海上展開巡弋航行，以加強與盟國或合作夥伴的互動默契。值得注意的是，「第七艦隊」公布的照片中，出現了F-35B在艦上起降的照片。

▲▼「美利堅號」搭載F-35B巡弋東海。（圖／取自U.S. 7th Fleet）

根據《青年日報》報導，照片中的「美利堅號」在平靜水域停俥，讓美國陸戰隊第121戰鬥攻擊中隊（VFMA 121）的兩架F-35B戰機，與3架海軍MH-60S直升機，平穩地降落在飛行甲板上。雖然目前尚未公布，但美軍兩棲艦艇與陸戰隊官兵，2月可能會依往例前往東南亞參與美泰合辦的「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）聯演，因此會提早展開巡弋前相關訓練，強化各單位之間的磨合。

「美利堅號」在去年11月離開美國的母港聖地牙哥（San Diego），前往新母港佐世保軍港，取代在駐守佐世保2年的胡蜂號兩棲突擊艦（USS Wasp LHD-1），成為美國在印太地區前進部署的兩棲待命支隊（ARG）旗艦，並且與陸戰隊第31遠征支隊及陸戰隊第1航空聯隊戰機，共同成為美國在地區內的最強而有力的快速反應部隊。

▲▼「美利堅號」搭載F-35B巡弋東海。（圖／取自U.S. 7th Fleet）

美利堅號相當於輕型航母，本身武裝火力不強，真正的火力在於可搭載6架F-35B戰鬥機、12架魚鷹式傾斜旋翼機等機體，具有超越以往兩棲突擊艦航空能力，此外，美利堅號還擴大機庫甲板、重新調整並擴展航空維修設施、大量增加可用零件及設備、增加航空燃料容量，戰鬥力和殺傷力都更為提升不少。

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