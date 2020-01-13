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eACH即時付款「20秒速匯1萬5理賠金」！壽險業數位金融創新　縮短作業時間

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▲中國人壽表示，積極推動數位金融創新，導入eACH即時付款，讓服務更有溫度。（圖／中國人壽提供）

▲中國人壽表示，積極推動數位金融創新，導入eACH即時付款，讓服務更有溫度。（圖／中國人壽提供）

財經中心／台北報導

中國人壽表示導入eACH即時付款，一般個人醫療險理賠給付金額3萬元內，保戶備齊文件親至客服中心快速理賠服務櫃台辦理，符合條件者，理賠金便「即時秒匯」立即撥款，讓保險金發揮及時雨的功能。

「每一分努力，都是為了讓保戶感受到多一分關懷！」中國人壽表示，為重視客戶體驗，民眾購買保險後，公司必須提供更積極主動、全面性的貼心理賠服務；在多年來優化各項服務，不僅結合完善的組織系統與數位創新，更重要的是傳遞溫暖、感動的心。

中國人壽舉例，保戶阿豪是位大學生，平日在課業與打工之間奔波。某日雨天上課途中不幸從樓梯摔下，造成腳跟骨裂、手腕扭傷及身體多處擦挫傷，醫藥費用共需1萬5000元。

阿豪康復後，備齊文件前往中國人壽客服中心申請理賠，在櫃檯快速理賠完成系統結案後，原本還需要半 天時間的批次付款，變成直接與eACH即時付款串接，20秒即匯入他的帳戶獲得理賠金，達成真正自動化且零時差的即時理賠付款作業流程。

中國人壽表示，深知保戶在遭逢危難時的焦急，推出eACH即時付款，搭配櫃檯快速理賠服務，未來也將導入至所有服務櫃台，彰顯壽險救急扶危的價值，讓理賠不再只有數字，而是「有溫度」及「速度」的關懷。

面對數位化趨勢，中國人壽從多面向積極導入API，推動流程優化與服務自動化，除了eACH即時付款外，也著手規劃行動理賠服務，將可透過數位化載具進行理賠申請，縮短文件來回的作業時間，讓保戶感受到快速便捷與關懷安心。

 
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