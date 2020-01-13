年終獎金來了…43.2%上班族選擇先存一半！壽險專家曝光「高CP值規劃3重點」技巧

▲壽險業者建議，拿到年終獎金除了發給長輩、晚輩紅包外，也要好好規劃自己的未來。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

今年春節假期較早，各公司員工也非常期待年終獎金，調查指出，43.2%上班族會選擇先存一半年終獎金，執行財務分配。壽險業者建議，拿到年終獎金除了發給長輩、晚輩紅包外，也要好好規劃自己的未來，透過「高CP值規劃3重點」，為自己累積退休財源或實現未來的財務目標。

根據人力網站「企業年終獎金與勞工尾牙期望調查」指出，若年終獎金不理想，有52.2%的受訪上班族「會萌生辭意」；若有拿到年終獎金，有43.2%的受訪上班族會將年終獎金存一半起來。對初入職場的社會新鮮人而言，年終獎金可說是難得的「小確幸」。

全球人壽建議，20至35歲之間的青年族群，最好及早進行定期定額累積資產，建構防護網；35至45歲，則重在工具、選對方法放大資產、完善保障；這兩個階段可運用「利變型增額壽險」或「投資型保險」，同時達到有紀律累積資產及放大資產效果。

45歲以上的民眾，則重在防守，穩健規劃、打造現金流。全球人壽認為，這階段可選擇兼具有穩定成長及確定現金流特性的商品，比如未來提供轉入即期年金的「利變型增額壽險」或「還本型壽險」。

全球人壽指出，首先，相對穩健的「利變型增額壽險」是適合做為退休財源的工具，因為風險較低、穩定性高，且繳費年期多元，可長、可短，可依個人需求進行配置；若有長期財務目標，就可選擇繳費年期較長的利變型增額壽險。

其次，當宣告利率大於預定利率時，就有機會可領到增額回饋分享金，投保前6年只能加購保額或累積生息，第7年起即可領到現金；如果有外幣配置需求，也可以透過美元計價的利變型保單進行規劃。

在規劃這類保障時，要注意是否有豁免保險的功能。全球人壽表示，原因是，許多人在準備退休金時，只著重如何有效率的累積、放大資產，卻忽略萬一發生意外導致被迫提早退休的風險，可能連原本規劃好的退休計劃都必須中斷，嚴重影響家庭及生活；如果有豁免保險機制，萬一發生特定疾病或失能，不但不用再繳保費，保險公司還會協助繼續繳完剩下的保費，讓退休計畫不中斷。

▲全球人壽建議「高CP值規劃3重點」。（圖／記者楊絡懸製表）