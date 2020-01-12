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蔡英文狂贏264萬票！CNBC分析：連任恐讓兩岸關係「更加僵化」

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

▲蔡英文、韓國瑜大選結果出爐。（合成圖／記者李毓康攝、記者林敬旻攝）

記者陳亭伃／綜合報導

2020台灣總統大選11日畫下句點，結果出爐由蔡英文繼續連任，這樣的「人民聲音」引發不少國際媒體關注，外媒《CNBC》就分析，自2016年蔡英文上任以來，中國領導人習近平就對於蔡政府採取相當強硬的態度，而面對此番連任，中國的動作將加劇或如蔡英文的當選發言提到「可開啟談話」，成為未來外界矚目的焦點。

根據《CNBC》報導，蔡英文自2016年上任以來，面對中國的施壓並未低頭，甚至多次表明台灣人「自由民主」決心，讓兩岸關係僵化。11日的選舉結果，台灣人民用選票證明支持蔡英文對中國的立場，而並非韓國瑜所提出的與中國建議良好關係。

《CNBC》即分析，蔡英文的連任之路恐不如前一任期順利，因為這場勝仗可能會替她、台灣加深兩岸之間的僵化，加上在選前香港示威遊行給台灣人上了一個「臨場感重」的課，該事件確實深深影響台灣的選情，蔡英文團隊也藉機將大選描繪成「保護台灣民主」的機會，未來該如何帶領台灣將是焦點。

▲▼2020總統蔡英文開票之夜,蔡英文總統,賴清德。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文上任後，外界關注兩岸關係發展。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜曾在競選時表示，台灣應更加開放與中國談話，但被外界一面倒向是親中的發言。《CNBC》表示，自1980年開始台灣越來越傾向表態「中華民國」、「台灣」的想法概念，即使並未受到國際上多半的認可，但台灣人仍用自己的方式在表現。

蔡英文新的任期開啟之後，緊接將面臨政府、經濟的改革，此外還有軍公教的問題，伴隨而來的做法也讓支持者相當拭目以待。

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