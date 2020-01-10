回家投票車潮湧現！國5時速↓40km⋯搭北宜客運旅客增一倍

▲國5車潮湧現。（圖／翻攝自高公局1968APP）

記者李宜秦／台北報導

明天就是投票日，高鐵自今（10）日一早就爆滿，截至下午4點半為止，選舉疏運期間共約40萬人次完成訂票。另外國道也已出現車潮，國5坪林－頭城路段時速不到40公里。客運業者表示，現場已有等車排隊人潮，預計下午5點後會有更大量等車民眾湧現，首都客運北宜路線載客量較平時周五增約1倍。

據高公局1968 APP顯示，國道北部地區已開始出現車流，國5坪林－頭城、中和－安坑、林口－泰山轉接道、桃園－中壢轉接一、內湖－東湖等路段都已開始塞車，時速均不到40公里。

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阿羅哈客運表示，今日北高、北嘉約20分鐘一班車，今日旅客量約較平時周五增加三到四成左右，現場已開始排隊。

▲今日搭乘客運的旅客約增兩到四成。（圖／記者李宜秦攝）

首都客運總經理李建文表示，預估以北宜路線旅客量最多，平時周五旅客量約1萬人，今日則約2萬人，增約1倍，差不多下午2點後，市府轉運站就開始有排隊人潮，但目前都是10分鐘內可以上車。他指出，今日有多派車支援，平時周五約3到5分鐘一班車，今日則加班到約2分鐘一班車。

李建文說，「只要在今晚收班前到轉運站，都會把旅客送到目的地」。針對新開的北花路線，推測是因旅客還不熟悉，目前都仍有空位，他也表示，若東部居民買不到火車票，都可改買客運票。

國光客運總經理吳忠錫表示，今日旅客量約增兩到三成，今日中午後各家客運都已滿載，約5點後陸續投入加班車。他表示，今年返鄉潮與往年都差不多，相比去年九合一選舉稍微較少，不過也算非常踴躍。

▲搭高鐵返鄉投票人潮。（圖／記者張凱喨攝）

▲網友表示，搭乘開往台南的客運中午就坐滿人。（圖／網友張遲提供）

統聯客運營業課長甘杰表示，今日旅客量約多一到兩成，加班車也是增約一到兩成，尖峰時段都客滿，現場排隊人潮陸續湧現。北花路線則還有空位，載客量約五到六成。

台鐵局表示，5點開始已有搭車人潮湧現，東部載客率約九成、西部約七到八成，目前沒有增開加班車打算。高鐵則是截至今下午4點半為止，選舉疏運期間共約40萬人次完成訂票。

高公局表示，國5會塞車是因為有故障車影響，西半部車潮已陸續湧現，不過目前看來與平時周五下班車潮類似。

▲▼桃園轉運站人潮。（圖／記者李宜秦攝）